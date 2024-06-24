Каменский о Ковальчуке: «Образец для нашего хоккея, сделал себе карьеру и имя. Илья может играть, руководить и показывать пример молодежи»

Валерий Каменский назвал Илью Ковальчука образцом для российских хоккеистов.

– Такой хоккеист приносит пользу, даже не выходя на лед. А если он все-таки появляется на площадке, то начинает подавать пример молодежи. Пример отношения к делу и к профессии.

– серьезный парень, который уже сделал себе карьеру и имя, но до сих пор тщательно готовится к каждой игре. Если бы так готовился каждый молодой спортсмен, то в нашем хоккее было бы еще больше звезд.

– Вы видите Ковальчука в роли генменеджера?

– Он может и играть, и руководить, и показывать пример молодым. Он – образец для нашего хоккея, – сказал олимпийский чемпион .

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата 41-летний нападающий играл за «Спартак». В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов.