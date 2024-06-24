Экс-вратарь «Филадельфии» Лейтон о Бобровском: «Он выходил на лед раньше всех, усердно работал и оставался немного дольше. Затем крутил педали на велотренажере 45 минут или час»

Теги Филадельфия Сергей Бобровский Майкл Лейтон НХЛ Хоккей

Майкл Лейтон назвал Сергея Бобровского самым трудолюбивым вратарем.

Ранее вратари вместе выступали за «Филадельфию».

«Он один из самых трудолюбивых вратарей, с которыми мне доводилось играть. Он выходил на лед раньше всех, чтобы поработать. Он усердно работал на тренировках.

После тренировок он оставался на льду немного дольше, а затем, даже покинув лед, садился на велотренажер и крутил педали в течение 45 минут или часа», – сказал бывший вратарь «Пантерс» Майкл Лейтон

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1 комментарий
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Как представлю себе мотю Ткачука с кубком, так хочется попросить прощения у Боба:)
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