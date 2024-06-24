Бабаев заявил о планах Набокова уехать в НХЛ через год: «Илья должен быть высоко задрафтован. Это лучший европейский вратарь»
Шуми Бабаев назвал Илью Набокова лучшим вратарем из Европы перед драфтом НХЛ.
Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.
– Илья переговорил со многими командами, к нему очень большой интерес. Поэтому ждем драфта.
– Набоков поедет на церемонию в Америку?
– Будем решать уже по ситуации.
– Насколько высоко он может быть выбран?
– Набоков должен быть высоко задрафтован. Я считаю, что это лучший европейский вратарь сейчас.
– В планах поехать через год за океан?
– Да, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.