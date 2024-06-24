Бабаев заявил о планах Набокова уехать в НХЛ через год: «Илья должен быть высоко задрафтован. Это лучший европейский вратарь»

Теги Металлург Мг Шуми Бабаев НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Илья Набоков Хоккей

Шуми Бабаев назвал Илью Набокова лучшим вратарем из Европы перед драфтом НХЛ.

Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– Илья переговорил со многими командами, к нему очень большой интерес. Поэтому ждем драфта.

– Набоков поедет на церемонию в Америку?

– Будем решать уже по ситуации.

– Насколько высоко он может быть выбран?

– Набоков должен быть высоко задрафтован. Я считаю, что это лучший европейский вратарь сейчас.

– В планах поехать через год за океан?

– Да, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

3 комментария
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Помню после чемпионства Ак барса 5-6 лет назад и казанского вратаря сильно хвалили, но в итоге стабильности не хватило на много лет. Так что, наверное, Преждевременно называть молодого вратаря лучшим в Европе при всем уважении к достигнутому результату .
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Один сезон у него был очень успешный- следующий будет определяющий.
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Даже если у Вербы будет заканчиваться контракт,бабай скажет что за ним очередь из клубов НХЛ.
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