Драйзайтль о Макдэвиде: «За нас играет лучший хоккеист в мире – приятное ощущение. Но нужна вся команда. «Эдмонтон» выиграл много матчей только за счет игры в меньшинстве»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль поделился мнением о значении Коннора Макдэвида для «Эдмонтона».

«В каждом матче мы понимаем, что за нас играет лучший хоккеист в мире.

Но в этой лиге действительно сложно пройти далеко только с одним, двумя или тремя хоккеистами. Нужна вся команда. И за последние годы мы сделали важные шаги в этом направлении.

Посмотрите, например, каким важным фактором является наша игра в меньшинстве. Мы выиграли много матчей в плей-офф только за счет нашего меньшинства.

Не столько наше большинство или наши форварды, сколько глубина состава и игра в меньшинстве приносят победы в матчах.

Но, безусловно, это приятное ощущение, что лучший хоккеист в мире на твоей стороне», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ

6 комментариев
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Давай, Леон, с тебя гол в седьмом матче.
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+8
Ответ Михаил Черный
Как бы Драйз не захотел команду сменить, если Кубок возьмет. Его явно напрягает уже невозможность быть номер 1 и раскрыться по максимуму.
Вместе с Маком они играют в большинстве, а так Леон играет в другой пятерке и по времени столько же. Раскрывайся - не хочу.
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+6
Всё по делу сказано.
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