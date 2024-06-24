Драйзайтль о Макдэвиде: «За нас играет лучший хоккеист в мире – приятное ощущение. Но нужна вся команда. «Эдмонтон» выиграл много матчей только за счет игры в меньшинстве»

Леон Драйзайтль поделился мнением о значении Коннора Макдэвида для «Эдмонтона».

«В каждом матче мы понимаем, что за нас играет лучший хоккеист в мире.

Но в этой лиге действительно сложно пройти далеко только с одним, двумя или тремя хоккеистами. Нужна вся команда. И за последние годы мы сделали важные шаги в этом направлении.

Посмотрите, например, каким важным фактором является наша игра в меньшинстве. Мы выиграли много матчей в плей-офф только за счет нашего меньшинства.

Не столько наше большинство или наши форварды, сколько глубина состава и игра в меньшинстве приносят победы в матчах.

Но, безусловно, это приятное ощущение, что лучший хоккеист в мире на твоей стороне», – сказал нападающий « » .

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