Алекс Гальченюк: «В «Амуре» хочу показать лучшую игру, зрелищный хоккей. Не чувствую, что провел идеально прошлый сезон»

Алекс Гальченюк прокомментировал переход в «Амур».

– Как состоялся переход в « »?

– Руководство «Амура» вышло на связь с агентами и со мной. После завершения чемпионата прошло какое-то время.

Чувствовалась заинтересованность со стороны клуба. Это новый вызов для меня в карьере.

«Амур» – это очень хорошая команда, сбалансированная. Жду с нетерпением, чтобы присоединиться.

– Каким тебе запомнился «Амур» по прошлому сезону?

– Тяжело сказать детально, так как против «Амура» мы сыграли всего два матча в сезоне. То, что они вышли в плей-офф и дали хороший бой будущему чемпиону, – это отличный результат.

Безусловно, это сильная команда. И я хочу ее еще больше усилить. Многие говорят, что «Тигры» очень хорошо действуют в обороне, быстрые контратаки у них.

– Кого из тренеров, которые у тебя были в НХЛ, ты бы сопоставил с в плане характера?

– Я не любитель сравнивать. У меня в карьере было много тренеров, и у каждого можно было что-то взять на заметку, а затем применить.

Все игроки положительно отзываются о Мартемьянове. Поэтому с нетерпением жду, когда мы начнем вместе подготовку к сезону.

– Когда идет обсуждение перехода, то вы обговариваете не только ведь финансы и сроки контракта, но и роль. Как тебя видят в «Амуре»?

– В «Амуре» я хочу показать свою лучшую игру, зрелищный хоккей. Готовлюсь к этому.

Я не чувствую, что провел идеально прошлый сезон, поэтому закрыл эту дверь, чтобы измениться в следующем, – сказал .