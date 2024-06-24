«Монреаль» ведет переговоры по обменам Нечаса и Зеграса. Клуб хочет усилить нападение

Теги возможные переходы Монреаль Каролина Анахайм НХЛ Мартин Нечас Тревор Зеграс Хоккей

«Монреаль» интересуется Мартином Нечасом и Тревором Зеграсом.

Приоритетом для канадского клуба в преддверии следующего сезона является усиление атакующей линии.

Сообщается, что «Монреаль» ведет переговоры с «Каролиной» и «Анахаймом» на предмет возможного обмена форвардов Мартина Нечаса и Тревора Зеграса.

В сезоне-2023/24 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.

Зеграс провел только 31 матч в регулярном чемпионате из-за травм и набрал 15 (6+9) очков.

7 комментариев
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Ответ Сергей Орлов
Зиграс-то им зачем?
Наверно видят Зеграса центром 2-го звена, явно проседающая позиция в ростере. Дворак, Ньюхоук и тд не тянут.
+4
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+4
Как зиграсом можно усилить нападение?
+2
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+2
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Наверно видят Зеграса центром 2-го звена, явно проседающая позиция в ростере. Дворак, Ньюхоук и тд не тянут.
Ну, удачи)
+1
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+1
Зиграс-то им зачем?
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Зиграс игрок чистого льда, зачем им мне непонятно.
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Зиграс может только цирк усилить)
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Ответ Сергей Орлов
Зиграс-то им зачем?
Гений, красавец, надежа земли квебекской
+2
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