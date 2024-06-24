«Монреаль» ведет переговоры по обменам Нечаса и Зеграса. Клуб хочет усилить нападение
«Монреаль» интересуется Мартином Нечасом и Тревором Зеграсом.
Приоритетом для канадского клуба в преддверии следующего сезона является усиление атакующей линии.
Сообщается, что «Монреаль» ведет переговоры с «Каролиной» и «Анахаймом» на предмет возможного обмена форвардов Мартина Нечаса и Тревора Зеграса.
В сезоне-2023/24 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 9 (4+5) баллов в 11 играх.
Зеграс провел только 31 матч в регулярном чемпионате из-за травм и набрал 15 (6+9) очков.