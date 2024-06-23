Сафин о ЧМ: «С Россией конкуренция была бы намного выше. Она всегда будет в числе фаворитов»
Остап Сафин оценил уровень чемпионата мира без сборной России.
В мае турнир, проходивший в Праге и Остраве, выиграла сборная Чехии.
– Какое впечатление от турнира сложилось? Насколько высокого он уровня?
– Уровень высокий, как и каждый год. Приехали хорошие сборные США, Канады – молодые команды, но с опытом, все играют в НХЛ.
– Сборной России все-таки не хватает на чемпионатах мира?
– Думаю, что все хоккейные фанаты или даже хоккеисты, которые играют в сборных, понимают, что Россия – это один из претендентов на золото. Всегда была в числе фаворитов и всегда будет.
Всем понятно, что Россия составила бы конкуренцию любой команде. Планка на чемпионате мира была высокой, но с российской сборной была бы намного выше, – сказал форвард «Лады».
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