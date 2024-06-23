Форвард «Лады» Сафин: «Москва – лучший город мира. Очень красивый, все есть, много классных заведений»

Теги Лада КХЛ Остап Сафин Хоккей

Остап Сафин рассказал, какие города России ему нравятся больше всего.

25-летний хоккеист «Лады» является уроженцем Чехии.

Какие города в России вам понравились больше всего?

– На самом деле, мне понравилось везде. Москва – это лучший город мира для меня.

Также как Екатеринбург, Казань – очень красивые города. Понравилось в Нижнем Новгороде и на Дальнем Востоке. Вместе с Троем Джозефсом гуляли по Хабаровску, это прикольный город. Во Владивостоке погулять не получилось. 

Чем вас привлекает Москва?

– Масштаб и красота города, все в совокупности. Очень красивый город, где все есть. Архитектура старая и новая. Вкусно поесть можно где угодно, столько заведений классных. Прогуляться можно. Мне очень нравится приезжать туда на недельку, – сказал форвард «Лады».

Чех Сафин из «Лады» о разнице между Россией и Европой: «Шутки другие, может. Здесь свой русский юмор, который реально смешной»

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2 комментария
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Если измерять качество города заведениями, то, возможно, это и правда. По многим другим аспектам, которые намного более важны для качественной жизни, Москва не лучший вариант.
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Масштаб… Просто чудовищный. Очень перенаселенный город.
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