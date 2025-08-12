Шуравин – лучший проспект «Флориды» по версии сайта НХЛ. У защитника ЦСКА 44 матча в МХЛ и полезность «плюс 29» в прошлом сезоне
Матвей Шуравин назван лучшим проспектом «Флориды» по версии сайта НХЛ.
19-летний защитник выступает в системе ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 44 матча за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ и набрал 25 (4+21) очков при полезности «плюс 29».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Матвей Шуравин, защитник, ЦСКА;
2. Джек Девайн, форвард, NCAA;
3. Микулас Говорка, защитник, АХЛ;
4. Линус Эрикссон, форвард, SHL;
5. Майк Беннинг, защитник, АХЛ.
Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости