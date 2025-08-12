Шуравин – лучший проспект «Флориды» по версии сайта НХЛ. У защитника ЦСКА 44 матча в МХЛ и полезность «плюс 29» в прошлом сезоне

Матвей Шуравин назван лучшим проспектом «Флориды» по версии сайта НХЛ.

19-летний защитник выступает в системе ЦСКА . В прошлом сезоне он провел 44 матча за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ и набрал 25 (4+21) очков при полезности «плюс 29».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Матвей Шуравин , защитник, ЦСКА;

2. Джек Девайн , форвард, NCAA;

3. Микулас Говорка, защитник, АХЛ;

4. Линус Эрикссон , форвард, SHL;

5. Майк Беннинг, защитник, АХЛ.

Березкин – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ, Савой – 1-й, Ховард – 2-й