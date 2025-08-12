18-летний форвард «Локо» Якуценак перешел в клуб WHL «Принс Джордж». У него 20 очков в 46 играх в МХЛ в прошлом сезоне

18-летний форвард «Локо» Дмитрий Якуценак перешел в клуб WHL «Принс Джордж».

Игрок был выбран «Кугарс» на импорт-драфте CHL в этом году под общим 49-м номером.

В прошлом сезоне Якуценак выступал в Olimbpet Молодежной хоккейной лиге за «Локо-76» и «Локо».

В его активе 46 матчей с учетом плей-офф и 20 (10+10) очков.