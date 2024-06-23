Алексей Дементьев: «Увеличение лимита в КХЛ закончилось печально. Привозят легионеров, которые никогда не сыграют в НХЛ, а наши ребята не получают шанс»

Алексей Дементьев высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Увеличение лимита на легионеров в КХЛ, как и предсказывалось, закончилось печально. Только вздохнули, что у нас начали появляться молодые игроки, им стали доверять ведущие роли в командах, как увеличили количество иностранцев.

Привозят таких легионеров, которые уже никогда не сыграют в НХЛ. А наши ребята, которые будут играть за океаном, не получают шанс.

Кто может объяснить, для чего это сделано? Кто может объяснить такое количество наших, родных ребят, которые говорят на русском, сидящих без работы?» – сказал агент Алексей Дементьев.