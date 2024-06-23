Алексей Дементьев: «Увеличение лимита в КХЛ закончилось печально. Привозят легионеров, которые никогда не сыграют в НХЛ, а наши ребята не получают шанс»

Теги НХЛ КХЛ Алексей Дементьев лимит на легионеров Хоккей

Алексей Дементьев высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Увеличение лимита на легионеров в КХЛ, как и предсказывалось, закончилось печально. Только вздохнули, что у нас начали появляться молодые игроки, им стали доверять ведущие роли в командах, как увеличили количество иностранцев.

Привозят таких легионеров, которые уже никогда не сыграют в НХЛ. А наши ребята, которые будут играть за океаном, не получают шанс.

Кто может объяснить, для чего это сделано? Кто может объяснить такое количество наших, родных ребят, которые говорят на русском, сидящих без работы?» – сказал агент Алексей Дементьев.

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12 комментариев
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Всегда удивляло, когда давят на тему "родные ребята". В КХЛ должны играть сильнейшие игроки,а не по наличию правильного паспорта
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"Такое количество ребят, сидящих без работы" объясняется очень просто - качеством игры. Кто заиграл - тот играет. Полная лига
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У ребят сидящих без работы конечно есть предложения, но наверное не на те деньги к которым они привыкли.
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Ответ Иван Буренков
Всегда удивляло, когда давят на тему "родные ребята". В КХЛ должны играть сильнейшие игроки,а не по наличию правильного паспорта
Этот его клиенты. Отсюда и слезы за «родных ребят»…
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Просто наглеют с деньгами паспортисты. Схожего уровня легионер будет дешевле
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😧😧😢😢
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Ох, агент переживает за свои деньги, логично)
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При уменьшении количества легионеров резко возник дефицит хороших российских игроков, а также резко выросла их стоимость
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Родные ребята Дементьева без работы?
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Сезон даже ещё не начался, а он такие выводы сделал))
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Чтобы не распускать ненужные сопли, ребята должны играть как Гребёнкин и Канцеров.
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