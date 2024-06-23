«Монреаль», «Нэшвилл» и «Сиэтл» – в числе претендентов на Нечаса. «Каролина» хочет готовых игроков, а не драфт-пики или проспектов (Дэвид Паньотта)

Мартин Нечас может перейти из «Каролины» в «Монреаль», «Нэшвилл» или «Сиэтл».

25-летний форвард с 1 июля станет ограниченно свободным агентом. Клуб рассматривает возможность обмена игрока.

По информации журналиста Дэвида Паньотты, «Каролина» хочет получить за Нечаса хоккеистов уровня НХЛ, а не выбор на драфте или проспектов.

В число претендентов на чешского нападающего входят «Нэшвилл», «Сиэтл» и «Монреаль».

В минувшем регулярном чемпионате Нечас провел 77 матчей и набрал 53 (24+29) очка. В плей-офф на его счету 11 игр и 9 (4+5) баллов за результативность.