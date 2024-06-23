«Монреаль», «Нэшвилл» и «Сиэтл» – в числе претендентов на Нечаса. «Каролина» хочет готовых игроков, а не драфт-пики или проспектов (Дэвид Паньотта)

Теги возможные переходы Монреаль Каролина Нэшвилл НХЛ Дэвид Паньотта Сиэтл Мартин Нечас Хоккей

Мартин Нечас может перейти из «Каролины» в «Монреаль», «Нэшвилл» или «Сиэтл».

25-летний форвард с 1 июля станет ограниченно свободным агентом. Клуб рассматривает возможность обмена игрока.

По информации журналиста Дэвида Паньотты, «Каролина» хочет получить за Нечаса хоккеистов уровня НХЛ, а не выбор на драфте или проспектов.

В число претендентов на чешского нападающего входят «Нэшвилл», «Сиэтл» и «Монреаль».

В минувшем регулярном чемпионате Нечас провел 77 матчей и набрал 53 (24+29) очка. В плей-офф на его счету 11 игр и 9 (4+5) баллов за результативность.

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5 комментариев
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Если в Сиэттл, то кроме Толванена RFA/1,45 млн, особых вариантов и нет.
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Если в Хабс, за Нечаса могут получить Джошуа Руа на контракте 835к+ кого-то из 3х дефов: Кзекай RFA/офер 813,5к Штрубл 867,5к Баррон RFA/874к. Ураганам нужны готовые игроки на дешевых контрактах.
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Если в Нэшвилл, то скорее всего - Томасино RFA/офер 874к, Евангелиста 797,5к, или Афанасьев+Парссинен, оба RFA/813к
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Мартин Нечас очень хороший актив. 25 лет, средние карьерные показатели за полный сезон: 82-22-34-56, обычно крайний, но может и в центре. Игрок топ 6 и большинства. Только-что выиграл ЧМ с Чехией. Он хорош.
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Мартина практически не сохранить, я вижу только 1 вариант, убирать Теревяйнена, но кореша Ахо не тронут. Конечно с Орлом знатно перемудрили. Каролина входит в стадию команд, которые каждый год практически будут терять топовых игроков.
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