Флорида – Эдмонтон: прогноз на седьмой матч 25 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 3 (3 : 0, 4 : 1, 4 : 3, 1 : 8, 3 : 5, 1 : 5)

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» добились своего. К огромному удовольствию всех нейтральных любителей хоккея нас ждет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли. Впрочем, в этом плей-офф у болельщиков наверняка возникли симпатии к той или иной команде. Впору вспомнить розыгрыш Кубка Стэнли 1942 года, когда единственный раз в истории Национальной хоккейной лиги в финальной серии команда смогла отыграться со счета 0 – 3 и выиграть трофей. Ею были «Торонто Мейпл Ливз», и это была их первая победа после шести выходов в финал и неудач. Однозначными фаворитом тогда считался соперник «Детройт Ред Уингз». Но канадская команда смогла перестроиться по ходу серии и перевернула ее. Прямая параллель с нынешним финалом. «Нефтяники» «горели», но могли перестроить игру и сравняли счет. Более того, 82 года назад в пятом матче «Торонто» разгромил своего соперника со счетом 9 : 3, сейчас произошло то же самое только в четвертой игре и со счетом 8 : 1. Обычно перед седьмым матчем все прогнозы летят в тартарары. Случиться может все, что угодно. Разумеется сейчас канадская команда находится на эмоциях и большом кураже. Ей удалось сделать камбэк, но чтобы он стал полноценным нужно во второй раз выиграть в Санрайзе.

Ситуация поменялась удивительным образом. Сложно залезть в мысли игрокам «Флориды Пантерз», но чтобы они сейчас не говорили в интервью, это не более чем слова. Вести 3 – 0 и упустить все, такое не пожелаешь никому. Счет трех последних матчей 18 : 5 в пользу «Ойлерз». В шестой игре промолчал их лидер и безусловный MVP нынешнего розыгрыша плей-офф Коннор Макдэвид, а это плохой знак для южан. Наверняка его будет сложно удержать в седьмой игре. Субботний по московскому времени матч в Эдмонтоне начался для гостей хорошо уже хотя бы потому, что они не пропустили на первых минутах. Впрочем, это было слабым утешением. Хозяева активнее начали игру, больше бросали по воротам и не удивительно, что открыли счет. Контратака три в одного привела к взятию ворот Сергея Бобровского. Статистика по броскам после первого периода была более чем красноречивой, 11 – 2 в пользу «Эдмонтон Ойлерз». В начале второго периода они повели со счетом 2 : 0. На этот раз атака была два в одного с тем же исходом. Автором заброшенной шайбы стал Адам Хенрик. Гости тут же забросили в ответ, но после видеопросмотра судья зафиксировал офсайд при входе в зону.

Взятие ворот Александром Барковым отменили, а в конце периода Зак Хайман вышел один на один с Бобровским и забросил свою 16 шайбу в плей-офф. В начале третьего периода капитан «Флориды Пантерз» все же добился своего. На этот раз взятие ворот было легитимным. Но на большее гостей не хватило. За три с небольшим минуты Пол Морис пошел на смену вратаря на шестого полевого, но «нефтяники» тут же наказали гостей двумя заброшенными шайбами в пустые ворота. Многие после третьей игры серии говорили «не может быть», но вот счет 3 – 3, и мы на пороге одного из самых интригующих матчей в финале Кубка Стэнли за долгие годы. С одной стороны, мы не видели упорной борьбы в предыдущих шести поединках. Первые три игры выиграла «Флорида» за явным преимуществом, вторые три матча без особых проблем забрал «Эдмонтон». Может быть, сейчас мы увидим борьбу до последних секунд и овертаймы. Раз уж, настолько удалось закрутить сюжет, то почему нет? Перед вами коэффициенты букмекеров на седьмую игру.

победа «Флориды Пантерз» — от 2,65 (Winline) до 2,75 (Бетсити, Pari)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,20 (BetBoom) до 2,35 (Olimpbet)

Где смотреть седьмой матч Флорида – Эдмонтон

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰