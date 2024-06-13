Флорида – Эдмонтон где смотреть седьмой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 25 июня
Во вторник, 25 июня, сыграют Флорида и Эдмонтон в седьмом матче финала Кубка Стэнли.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Эдмонтон – Флорида : 5 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 5
- Эдмонтон – Флорида : 8 – 1
- Эдмонтон – Флорида : 3 – 4
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
Последние матчи Эдмонтон
- Эдмонтон – Флорида : 5 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 5
- Эдмонтон – Флорида : 8 – 1
- Эдмонтон – Флорида : 3 – 4
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
Прогноз на седьмой матч Флорида – Эдмонтон
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰