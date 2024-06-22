«Виннипег» близок к обмену выбранного в первом раунде Макгроарти. У форварда изменилось мнение по будущему в клубе – ему не гарантировали игровое время
Рутгер Макгроарти может быть обменян из «Виннипега».
«Джетс», вероятно, обменяют 20-летнего форварда в другой клуб, сообщает The Athletic.
Клуб выбрал Макгроарти в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2022.
Отмечается, что у хоккеиста после сезона в университетской лиге NCAA изменились взгляды относительно будущего в «Виннипеге».
Добавляется, что клуб хотел подписал договор с форвардом в апреле, но игроку не гарантировалось игровое время.
В прошедшем сезоне Макгроарти набрал 52 (16+36) очков в 36 матчах чемпионата NCAA за университет Мичигана.
Хоккеист также выиграл золотые медали в составе сборной США на МЧМ-2024.
Вместо того, чтобы сливать нынешний бесхребетный костяк, который уже сейчас загибается и не пролезает в топ-4 на западе (и дальше будет еще хуже) - сливают молодого, который потенциально мог бы дать команде хоть какие-то шансы.