«Виннипег» близок к обмену выбранного в первом раунде Макгроарти. У форварда изменилось мнение по будущему в клубе – ему не гарантировали игровое время

Рутгер Макгроарти может быть обменян из «Виннипега».

«Джетс», вероятно, обменяют 20-летнего форварда в другой клуб, сообщает The Athletic.

Клуб выбрал Макгроарти в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2022.

Отмечается, что у хоккеиста после сезона в университетской лиге NCAA изменились взгляды относительно будущего в « ».

Добавляется, что клуб хотел подписал договор с форвардом в апреле, но игроку не гарантировалось игровое время.

В прошедшем сезоне Макгроарти набрал 52 (16+36) очков в 36 матчах чемпионата NCAA за университет Мичигана.

Хоккеист также выиграл золотые медали в составе сборной США на МЧМ-2024.