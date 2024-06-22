«Виннипег» близок к обмену выбранного в первом раунде Макгроарти. У форварда изменилось мнение по будущему в клубе – ему не гарантировали игровое время

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег NCAA Рутгер Макгроарти Хоккей

Рутгер Макгроарти может быть обменян из «Виннипега».

«Джетс», вероятно, обменяют 20-летнего форварда в другой клуб, сообщает The Athletic.

Клуб выбрал Макгроарти в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2022.

Отмечается, что у хоккеиста после сезона в университетской лиге NCAA изменились взгляды относительно будущего в «Виннипеге».

Добавляется, что клуб хотел подписал договор с форвардом в апреле, но игроку не гарантировалось игровое время.

В прошедшем сезоне Макгроарти набрал 52 (16+36) очков в 36 матчах чемпионата NCAA за университет Мичигана.

Хоккеист также выиграл золотые медали в составе сборной США на МЧМ-2024.

6 комментариев
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Ответ диванные войска России
Никогда не понимал канадские клубы с неприглядных рынков (то есть, всех, кроме Торонто и Ванкувера), когда они драфтуют или подписывают американцев с прицелом на серьезные роли в команде. Ну не хотят они жить в Канаде, казалось бы, ну не стройте вокруг них команду... строят, а потом удивляются, чего это они слинять пытаются при первой возможности. Особенно Виннипег, который город не такой плохой, как кажется, но нескучно там будет только европейцам, которые в хоккее, как правило, из малых городов.
Американцы Хеллейбак и Коннор играющие за Виннипег передают привет. Также как и долголетний капитан Уиилер, который ушел не из-за своего желания. 😎
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+3
В последнее время участились случаи когда игроки Виннипега не хотят играть в команде. С такой проблемой тяжело будет стать топ командой.
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+2
Никогда не понимал канадские клубы с неприглядных рынков (то есть, всех, кроме Торонто и Ванкувера), когда они драфтуют или подписывают американцев с прицелом на серьезные роли в команде. Ну не хотят они жить в Канаде, казалось бы, ну не стройте вокруг них команду... строят, а потом удивляются, чего это они слинять пытаются при первой возможности. Особенно Виннипег, который город не такой плохой, как кажется, но нескучно там будет только европейцам, которые в хоккее, как правило, из малых городов.
+2
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+2
Это просто ахаха
Вместо того, чтобы сливать нынешний бесхребетный костяк, который уже сейчас загибается и не пролезает в топ-4 на западе (и дальше будет еще хуже) - сливают молодого, который потенциально мог бы дать команде хоть какие-то шансы.
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Очень разумно со стороны Реактивных. Парень не рвется за них играть, тянуть время нельзя, прокачка состава нужна здесь и сейчас.
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Ответ диванные войска России
Никогда не понимал канадские клубы с неприглядных рынков (то есть, всех, кроме Торонто и Ванкувера), когда они драфтуют или подписывают американцев с прицелом на серьезные роли в команде. Ну не хотят они жить в Канаде, казалось бы, ну не стройте вокруг них команду... строят, а потом удивляются, чего это они слинять пытаются при первой возможности. Особенно Виннипег, который город не такой плохой, как кажется, но нескучно там будет только европейцам, которые в хоккее, как правило, из малых городов.
Да проблема то не в этом, он готов играть в Виннипеге, но хочет попасть в НХЛ в следующем сезоне, а в Джетс наоборот не любят торопить проспектов.
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