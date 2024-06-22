Скиннер – первый с 2003 года вратарь с голевой передачей в финале Кубка Стэнли. Ранее это сделал Бродер

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Мартин Бродер НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер сделал голевую передачу в финальном матче Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:1) в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Когда защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс забросил шайбу в пустые ворота «Флориды», ставшую пятой в матче, результативную передачу на свой счет записал вратарь команды Стюарт Скиннер.

Скиннер стал первым вратарем с 2003 года, который сделал голевой пас в финальной игре Кубка Стэнли. Прежде такого достижения добился голкипер Мартин Бродер.

13 комментариев
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Ответ Silky Mitts
Там был секондари. Автор хотел сказать, что Скиннер первый со времен Бродера кто сделал первичную голевую.
Автор сам не в курсе что он хотел сказать, потому что эта новость дословно позаимствована с поста в твиттере от Sportsnets Stats.
И там (и тут, что неудивительно) ничего не говорится про праймари ассист. Там было сказано просто - передача.
Поэтому я и указал на ошибку.
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Скиннер играет свой второй полный сезон в лиге. По меркам вратарей он практически новичок, но прогрессирует семимильными шагами. Еще год-два и он будет топом.
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Ответ DenisBu
Сомнительно, был ассист Кемпера в овертайме 4-го матча финала между Колорадо и Тампой.
Там был секондари. Автор хотел сказать, что Скиннер первый со времен Бродера кто сделал первичную голевую.
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Ответ DenisBu
Автор сам не в курсе что он хотел сказать, потому что эта новость дословно позаимствована с поста в твиттере от Sportsnets Stats. И там (и тут, что неудивительно) ничего не говорится про праймари ассист. Там было сказано просто - передача. Поэтому я и указал на ошибку.
То есть как большинство контента на спортсе :) половина статей про НХЛ - кривой перевод с Атлетика.
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Проводит финал круче Бобровского.
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Ну, если уж и Скиннер в бомбардирскую гонку включился .. ;)
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Мне кажется, что Эдмонтон нашёл своего вратаря, Скиннер несмотря на молодость продолжает прогрессировать и с учётом от матча к матчу и этого плей-офф опыта из Стюарта может вырасти первоклассный вратарь, но я воздержусь от полной характеристики, хочу взглянуть на его игру в седьмом матче и уже потом подвести окончательный итог!!)
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Ответ Silky Mitts
То есть как большинство контента на спортсе :) половина статей про НХЛ - кривой перевод с Атлетика.
Именно, отличный повод учить английский и пропускать ненужные этапы корявых и бездумных переводов)
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