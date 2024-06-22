Скиннер – первый с 2003 года вратарь с голевой передачей в финале Кубка Стэнли. Ранее это сделал Бродер

Стюарт Скиннер сделал голевую передачу в финальном матче Кубка Стэнли.

обыграл «Флориду» (5:1) в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Когда защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс забросил шайбу в пустые ворота «Флориды», ставшую пятой в матче, результативную передачу на свой счет записал вратарь команды .

Скиннер стал первым вратарем с 2003 года, который сделал голевой пас в финальной игре Кубка Стэнли. Прежде такого достижения добился голкипер .