Скиннер – первый с 2003 года вратарь с голевой передачей в финале Кубка Стэнли. Ранее это сделал Бродер
Стюарт Скиннер сделал голевую передачу в финальном матче Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:1) в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли.
Когда защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс забросил шайбу в пустые ворота «Флориды», ставшую пятой в матче, результативную передачу на свой счет записал вратарь команды Стюарт Скиннер.
Скиннер стал первым вратарем с 2003 года, который сделал голевой пас в финальной игре Кубка Стэнли. Прежде такого достижения добился голкипер Мартин Бродер.
И там (и тут, что неудивительно) ничего не говорится про праймари ассист. Там было сказано просто - передача.
Поэтому я и указал на ошибку.