«Эдмонтон» впервые победил в матче, когда Макдэвид остался без очков и ни разу не бросил. Коннор в команде с 2015 года

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

«Эдмонтон» впервые выиграл матч без очков и бросков Коннора Макдэвида.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:1, 3-3) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Капитан канадской команды Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в этой игре, а также ни разу не бросил в створ ворот соперника.

Это первый случай, когда «Эдмонтон» одержал победу в матче, но при этом Макдэвид не набрал очков и ни разу не бросил по воротам.

Прежде форвард завершал матч с такой статисткой в двух случаях в НХЛ – в 2018 году против «Калгари» и в 2021 году против «Монреаля». Те обе игры «Эдмонтон» проиграл.

Макдэвид выступает в лиге и за «Ойлерс» с сезона-2015/16.

6 комментариев
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Коннор отдыхал и готовился к 7-му матчу, пока нижние звенья разобрали хвалёную Флориду.
+20
-2
+18
Естественно к Мкдвду было повышенное внимание со стороны Флориды но это развязало руки остальных игроков ЭО
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+6
Фору даёт Флориде
+3
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Соберись, тряпка!
+2
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+2
хах, вот это вовремя они)
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Ответ Silky Mitts
Коннор отдыхал и готовился к 7-му матчу, пока нижние звенья разобрали хвалёную Флориду.
😂
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