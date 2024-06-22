«Эдмонтон» впервые победил в матче, когда Макдэвид остался без очков и ни разу не бросил. Коннор в команде с 2015 года

«Эдмонтон» впервые выиграл матч без очков и бросков Коннора Макдэвида.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:1, 3-3) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Капитан канадской команды не отметился результативными действиями в этой игре, а также ни разу не бросил в створ ворот соперника.

Это первый случай, когда « » одержал победу в матче, но при этом Макдэвид не набрал очков и ни разу не бросил по воротам.

Прежде форвард завершал матч с такой статисткой в двух случаях в – в 2018 году против «Калгари» и в 2021 году против «Монреаля». Те обе игры «Эдмонтон» проиграл.

Макдэвид выступает в лиге и за «Ойлерс» с сезона-2015/16.