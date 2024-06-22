Канцеров о Москве: «Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные»

Теги Металлург Мг КХЛ Роман Канцеров Хоккей

Роман Канцеров высказался о Москве.

«В Москве много классных мест. Много парков, театров, здесь больше разнообразия.

Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные. А так все ок – мне в Москве нравится.

Есть немного, что не в своей тарелке. Дома в Магнитогорске всегда поуютнее, ты там все знаешь», – сказал «Металлурга» Роман Канцеров.

14 комментариев
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На самом деле это не надуманная проблема. Попробуйте в хороший выходной пойти в Парк Горького или другой парк с хорошим асфальтированным покрытием. Если вы еще и с детьми - то еще «удовольствие». Тем более для человека на контрасте.
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Проблема очень серьёзная. Число электросамокатов и подобных им средств передвижения откровенно зашкаливает. Кто-то делает на этом деньги. Большие.
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Ответ rabbitd12345
Главное, что авто по обочинам задним ходом не пугает. А велосипедисты - это вообще главное зло. Запретить их надо.
может, лучше водятелов запретить?
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Ответ Al561
Интересная фобия у человека. Ему наверно в кошмарах снятся курьеры, самокатчики, велосипедисты, от которых он убегает на коньках, а они его догоняют и окружают, медленно сжимая кольцо))
Вы явно мало ходите пешком)
самокатчики - бич нашего времени
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В этом плане радует, что дети давно подросли, страх на улице и за чужих что в мелкого что дернется в стороны и влетит летящий велик или самокат и что каждую секунду надо бдить
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Комментарий удален модератором
На футболках сборной Франции по футболу красуется некая птица. Так вот, данная птица характеризует пользователей самокатов на 100% и не с самой лучшей стороны.
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вроде говорят противодронные ружья помогают
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Ответ memphis
Вы явно мало ходите пешком) самокатчики - бич нашего времени
в точку, я живу на даче, работаю удаленно))
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