Канцеров о Москве: «Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные»

Роман Канцеров высказался о Москве.

«В Москве много классных мест. Много парков, театров, здесь больше разнообразия.

Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные. А так все ок – мне в Москве нравится.

Есть немного, что не в своей тарелке. Дома в Магнитогорске всегда поуютнее, ты там все знаешь», – сказал « » .