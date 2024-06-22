Канцеров о Москве: «Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные»
Роман Канцеров высказался о Москве.
«В Москве много классных мест. Много парков, театров, здесь больше разнообразия.
Пугает большое количество самокатчиков, велосипедистов. Курьеры носятся как бешеные. А так все ок – мне в Москве нравится.
Есть немного, что не в своей тарелке. Дома в Магнитогорске всегда поуютнее, ты там все знаешь», – сказал «Металлурга» Роман Канцеров.
самокатчики - бич нашего времени