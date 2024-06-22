Рендулич будет получать 30 млн рублей за сезон по новому контракту со СКА («РБ Спорт»)

Теги СКА КХЛ Борна Рендулич деньги Хоккей

Зарплата Борны Рендулича по новому контракту со СКА составит 30 млн рублей в год.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что форвард подпишет новый контракт со СКА на 2 года.

В сезоне-2023/24 Борна Рендулич провел 51 игру в регулярном чемпионате в составе СКА и набрал 27 (11+16) очков. В плей-офф в активе форварда 1 матч без набранных очков.

Также он сыграл в 16 матчах за «Сочи», набрав 15 (9+6) баллов.

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3 комментария
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Ага,и все дружно поверили
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Ну да, ну да....
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Вакансия хоккеиста в СКА: 30 миллионов оклад, остальное-премии.
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