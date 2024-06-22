Рендулич будет получать 30 млн рублей за сезон по новому контракту со СКА («РБ Спорт»)

Зарплата Борны Рендулича по новому контракту со СКА составит 30 млн рублей в год.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что форвард подпишет новый контракт со на 2 года.

В сезоне-2023/24 провел 51 игру в регулярном чемпионате в составе СКА и набрал 27 (11+16) очков. В плей-офф в активе форварда 1 матч без набранных очков.

Также он сыграл в 16 матчах за «Сочи», набрав 15 (9+6) баллов.