Агент Овечкина об игре форварда за футбольное «Динамо»: «Пока Саша на отдыхе – ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет – будем смотреть»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Глеб Чистяков Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Александра Овечкина высказался об игре хоккеиста за футбольное «Динамо».

Глеб Чистяков ответил на вопрос о возможном участии Овечкина в матчах футбольной команды.

«Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет.

Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе – ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет – будем смотреть», – сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.

В 2022 году капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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6 комментариев
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Серьёзно рассматривать игру Овечкина за Динамо просто смешно, ох уж эти агенты, слишком много мнят о себе, ставя себя в один ряд со своими клиентами ...
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ему б с Роналду и Левандовски брать пример и пахать в отпуске, чтобы физику подтянуть
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Вроде не было у него агента
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какой футбол!!!??ему ещё два сезона надо отстоять в центральном круге, чтобы 40 забить!!пусть выпускают на пустые ворота, может пять и забьет
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