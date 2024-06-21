Агент Овечкина об игре форварда за футбольное «Динамо»: «Пока Саша на отдыхе – ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет – будем смотреть»

Агент Александра Овечкина высказался об игре хоккеиста за футбольное «Динамо».

Глеб Чистяков ответил на вопрос о возможном участии Овечкина в матчах футбольной команды.

«Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет.

Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе – ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет – будем смотреть», – сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы .

В 2022 году капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.