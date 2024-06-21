Конюхов о жене Ковальчука: «Знаю, какое это тяжелое дело, когда поднимаешься на Эверест. Умница! Для женщины это настоящий подвиг»

Теги Илья Ковальчук Федор Конюхов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Федор Конюхов высказался о жене Ильи Ковальчука.

– А вы знаете, что Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука, задалась целью покорить семь великих вершин? И на четырех уже побывала.

– Вот она – умница, просто молодец! Я по себе знаю, какое это тяжелое дело, когда ты поднимаешься на тот же Эверест.

Это большое испытание человеческой воли.

Поэтому я благословляю Николь на дальнейшие восхождения. Для женщины это настоящий подвиг, – сказал известный путешественник Федор Конюхов.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так это вообще гражданка США. Чо то Конь не определился
+4
-1
+3
Спортс превращается в x пойми что.
+2
-1
+1
До сегодняшнего дня даже не знал, что на сайте есть тег "Федор Конюхов"
+1
0
+1
Цитаты великих людей:" А че дома делать?"
(Ф. КОНЮХОВ)
+1
0
+1
Ответ Badagoshka
Так это вообще гражданка США. Чо то Конь не определился
Это другое , если она ползает по горам за свою прокатит
+1
0
+1
Овечкину стоит по горам полазить тоже ,что бы дядя Федор ему руку подал
+2
-2
0
Ну слава богу, конюх фёдоров благословил. Наконец-то, теперь может покорять остальные восьмитысячники со спокойной душой.
0
0
0
Ответ Badagoshka
Так это вообще гражданка США. Чо то Конь не определился
Это другое , если она ползает по горам за свою прокатит
0
0
0
Ответ NN281061
Она Вам сама об этом сказала?...
А какое у американки должно быть гражданство?
0
0
0
Ответ Aleksandr1978
А какое у американки должно быть гражданство?
Она литовка, переехала туда из России
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий