Конюхов о жене Ковальчука: «Знаю, какое это тяжелое дело, когда поднимаешься на Эверест. Умница! Для женщины это настоящий подвиг»

Федор Конюхов высказался о жене Ильи Ковальчука.

– А вы знаете, что Николь Ковальчук, жена , задалась целью покорить семь великих вершин? И на четырех уже побывала.

– Вот она – умница, просто молодец! Я по себе знаю, какое это тяжелое дело, когда ты поднимаешься на тот же Эверест.

Это большое испытание человеческой воли.

Поэтому я благословляю Николь на дальнейшие восхождения. Для женщины это настоящий подвиг, – сказал известный путешественник Федор Конюхов.