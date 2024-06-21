Конюхов о жене Ковальчука: «Знаю, какое это тяжелое дело, когда поднимаешься на Эверест. Умница! Для женщины это настоящий подвиг»
Федор Конюхов высказался о жене Ильи Ковальчука.
– А вы знаете, что Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука, задалась целью покорить семь великих вершин? И на четырех уже побывала.
– Вот она – умница, просто молодец! Я по себе знаю, какое это тяжелое дело, когда ты поднимаешься на тот же Эверест.
Это большое испытание человеческой воли.
Поэтому я благословляю Николь на дальнейшие восхождения. Для женщины это настоящий подвиг, – сказал известный путешественник Федор Конюхов.
(Ф. КОНЮХОВ)