Агент Черных: «Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Фурор в НХЛ точно произведет. Саша бы уехал, если бы контракт со СКА закончился в этом году»

Теги СКА Каролина Вячеслав Фетисов Дон Уодделл НХЛ Алексей Касатонов КХЛ Александр Черных Матч ТВ Александр Никишин Хоккей

Агент Александр Черных считает, что Александр Никишин готов играть в НХЛ.

Александр Никишин – защитник, о котором давно мечтает «Каролина». Его даже бывший генменеджер Дон Уодделл хотел вытащить из СКА любыми способами.

– А однажды он сказал, что готов дать миллион долларов «Спартаку», чтобы они его им отдали. Прям Уодделл готов был сделать такой перевод.

– Потенциал у Никишина такой, что он может завоевать «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику НХЛ.

– Я помню, как раньше играли Фетисов и Касатонов.

Так вот, думаю, что Сашка Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Он фурор в НХЛ точно произведет.

– Уже четко, что Никишин в следующем сезоне уедет в «Каролину»?

– Не знаю, все может меняться. И мы всегда отталкиваемся от пожелания хоккеиста.

Но, конечно, Никишин хочет попробовать свои силы в Северной Америке. И он уже давно готов.

И мы все увидим, на что он там способен. Пусть великие нападающие там берегутся его силовых приемов! Для него авторитетов точно не будет.

Если бы контракт закончился в этом году, Саша однозначно бы уехал. А так мы выполняем обязательства по соглашению со СКА, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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2 комментария
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Надеемся, что Никишин вырастет в элитного защитника уровня НХЛ
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У Никишина был действующий контракт со «Спартаком», однако это не помешало ему оказаться в другой команде. Потому что так захотел Ротенберг. Или это другое?! Если серьезно, то ему надо играть в НХЛ. Уже сейчас.
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