Агент Черных: «Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Фурор в НХЛ точно произведет. Саша бы уехал, если бы контракт со СКА закончился в этом году»
Агент Александр Черных считает, что Александр Никишин готов играть в НХЛ.
– Александр Никишин – защитник, о котором давно мечтает «Каролина». Его даже бывший генменеджер Дон Уодделл хотел вытащить из СКА любыми способами.
– А однажды он сказал, что готов дать миллион долларов «Спартаку», чтобы они его им отдали. Прям Уодделл готов был сделать такой перевод.
– Потенциал у Никишина такой, что он может завоевать «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику НХЛ.
– Я помню, как раньше играли Фетисов и Касатонов.
Так вот, думаю, что Сашка Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Он фурор в НХЛ точно произведет.
– Уже четко, что Никишин в следующем сезоне уедет в «Каролину»?
– Не знаю, все может меняться. И мы всегда отталкиваемся от пожелания хоккеиста.
Но, конечно, Никишин хочет попробовать свои силы в Северной Америке. И он уже давно готов.
И мы все увидим, на что он там способен. Пусть великие нападающие там берегутся его силовых приемов! Для него авторитетов точно не будет.
Если бы контракт закончился в этом году, Саша однозначно бы уехал. А так мы выполняем обязательства по соглашению со СКА, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.