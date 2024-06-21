Агент Черных: «Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Фурор в НХЛ точно произведет. Саша бы уехал, если бы контракт со СКА закончился в этом году»

Агент Александр Черных считает, что Александр Никишин готов играть в НХЛ.

– – защитник, о котором давно мечтает « ». Его даже бывший генменеджер Дон Уодделл хотел вытащить из СКА любыми способами.

– А однажды он сказал, что готов дать миллион долларов «Спартаку», чтобы они его им отдали. Прям Уодделл готов был сделать такой перевод.

– Потенциал у Никишина такой, что он может завоевать «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику НХЛ.

– Я помню, как раньше играли Фетисов и Касатонов.

Так вот, думаю, что Сашка Никишин может подняться близко к уровню наших великих защитников. Он фурор в точно произведет.

– Уже четко, что Никишин в следующем сезоне уедет в «Каролину»?

– Не знаю, все может меняться. И мы всегда отталкиваемся от пожелания хоккеиста.

Но, конечно, Никишин хочет попробовать свои силы в Северной Америке. И он уже давно готов.

И мы все увидим, на что он там способен. Пусть великие нападающие там берегутся его силовых приемов! Для него авторитетов точно не будет.

Если бы контракт закончился в этом году, Саша однозначно бы уехал. А так мы выполняем обязательства по соглашению со СКА, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.