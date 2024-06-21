Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ. Он будет отвечать за развитие экосистемы контента лиги
Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ.
«Подтверждаем, Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ.
В рамках своей работы Саркисян будет отвечать за развитие всей экосистемы контента лиги – от трансляций матчей до специальных медиапродуктов, выходящих на различных платформах», – заявили в пресс-службе лиги.
Таш Саркисян – российский продюсер, актер, ведущий, один из основателей Comedy Club, участник команды КВН «Новые армяне».