Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ. Он будет отвечать за развитие экосистемы контента лиги

Теги КХЛ Таш Саркисян Матч ТВ Хоккей

Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ.

«Подтверждаем, Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ.

В рамках своей работы Саркисян будет отвечать за развитие всей экосистемы контента лиги – от трансляций матчей до специальных медиапродуктов, выходящих на различных платформах», – заявили в пресс-службе лиги.

Таш Саркисян – российский продюсер, актер, ведущий, один из основателей Comedy Club, участник команды КВН «Новые армяне».

19 комментариев
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всю жизнь этого чудака в юбке куда то суют на высокие должности
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+25
Это который уже по счету проект, на котором он распилит?
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Его не слышал лет 10 со времён НТВ )))
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+6
Ответ bitello89
Армянин развивает российский хоккей, я понял
Тебя национальность смущает, а не то, что к хоккею он имеет отношение не больше, чем простой болельщик? Хотя он медиаконтентом будет заниматься, а не хоккеем. Надо было поставить русского бывшего хоккеиста на эту должность?)
+11
-5
+6
Главред лучшего журнала о футболе, должность в КХЛ... чем он заслуживает такие предложения, объясните, пожалуйста
+4
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+3
Ответ Aleksey Dolmatov
Главред лучшего журнала о футболе, должность в КХЛ... чем он заслуживает такие предложения, объясните, пожалуйста
Связи.
+3
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Смотрел несколько подкастов с ним сравнительно недавно, очень эрудированный дядька, который прям здорово разбирается за медиа в частности и проф.спорт. Рекомендую посмотреть выпуск куджи-подкаста с ним.
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Был бы ты образованный и имел достаточно знаний , то знал бы , что военные хирурги делают уникальные операции и дадут фору многим гражданским врачам . А для того , чтобы стать полковником , надо закончить академию, в которую тебе ну никак не поступить. Вот в чем корень лежит. А анекдоты свои детские можешь в песочнице своим сверстникам рассказывать. Очередной бред . А я то думаю чего китайцы и американцы в 90-х всех с красным дипломом из физтеха и менделеевского заманивали за бешеные деньги в свои лаборатории. Оказывается чтобы такие двоечники , как ты там не по специальности уборщицами работали . Бгггг. Охренеть уровень мышления. Вот с таким девчонка из универа встретится один раз и скажет про себя «да пошел он…»
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Ответ Макс Фет
всю жизнь этого чудака в юбке куда то суют на высокие должности
Умеет делиться
+1
0
+1
Армянин развивает российский хоккей, я понял
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Так ему просто должность по ходу переименовали, он же был креативным директором КХЛ ТВ или что-то такое
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Ну человек со стороны, новый взгляд. Надеюсь, медиапроекты КХЛ после этого пойдут в гору. Не хоккеиста же туда назначать
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Ответ bitello89
Исконно русского
Ну ладно хоть не истинного арийца)
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