Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ. Он будет отвечать за развитие экосистемы контента лиги

Таш Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ.

«Подтверждаем, Таш Саркисян стал директором по медиапроектам .

В рамках своей работы Саркисян будет отвечать за развитие всей экосистемы контента лиги – от трансляций матчей до специальных медиапродуктов, выходящих на различных платформах», – заявили в пресс-службе лиги.

Таш Саркисян – российский продюсер, актер, ведущий, один из основателей Comedy Club, участник команды КВН «Новые армяне».