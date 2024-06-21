Казинс заменит Окпосо в составе «Флориды» в 6-м матче с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 8 игр подряд
Ник Казинс сыграет в шестом матче серии против «Эдмонтона».
Ник Казинс заменит Кайла Окпосо в составе «Пантерс» в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Он займет место в четвертом сочетании с Райаном Ломбергом и Кевином Стенлундом.
Казинс не играл за «Флориду» с третьего матча финала Восточной конференции против «Рейнджерс».
«Я рад сыграть и помочь парням. Думаю, что я могу помочь, добавить немного энергии, свежести, а это важно на этом этапе сезона», – сказал Казинс.
В этом плей-офф форвард набрал 1 (0+1) балл в 11 матчах.