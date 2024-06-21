Казинс заменит Окпосо в составе «Флориды» в 6-м матче с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 8 игр подряд

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Кайл Окпосо Ник Казинс Хоккей

Ник Казинс сыграет в шестом матче серии против «Эдмонтона».

Ник Казинс заменит Кайла Окпосо в составе «Пантерс» в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Он займет место в четвертом сочетании с Райаном Ломбергом и Кевином Стенлундом.

Казинс не играл за «Флориду» с третьего матча финала Восточной конференции против «Рейнджерс».

«Я рад сыграть и помочь парням. Думаю, что я могу помочь, добавить немного энергии, свежести, а это важно на этом этапе сезона», – сказал Казинс.

В этом плей-офф форвард набрал 1 (0+1) балл в 11 матчах.

5 комментариев
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Окпосо хуже всех выглядел, пожалуй, ещё и с его удаления забили победный гол. Логичное решение.
+5
-1
+4
Надеюсь это поможет Флориде закончить серию
+5
-3
+2
Ответ Serge Vendino
Окпосо хуже всех выглядел, пожалуй, ещё и с его удаления забили победный гол. Логичное решение.
Согласен. Да и надо встряхнуть состав. Кайл просел не вовремя.
+3
-1
+2
Собираются кого-то ломать
+2
-2
0
Расисты)
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0
0
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