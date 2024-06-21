Казинс заменит Окпосо в составе «Флориды» в 6-м матче с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 8 игр подряд

Ник Казинс сыграет в шестом матче серии против «Эдмонтона».

заменит в составе «Пантерс» в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли против « ».

Он займет место в четвертом сочетании с Райаном Ломбергом и Кевином Стенлундом.

Казинс не играл за «Флориду» с третьего матча финала Восточной конференции против «Рейнджерс».

«Я рад сыграть и помочь парням. Думаю, что я могу помочь, добавить немного энергии, свежести, а это важно на этом этапе сезона», – сказал Казинс.

В этом плей-офф форвард набрал 1 (0+1) балл в 11 матчах.