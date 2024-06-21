Стэмкос о Макдэвиде: «Если и есть хоккеист, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он. Коннор одержим победами, стремлением стать лучшим»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Стивен Стэмкос Коннор Макдэвид Хоккей

Стивен Стэмкос высказался о менталитете Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» уступает 2-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Он даже подошел ко мне (Стэмкос и Макдэвид тренировались вместе прошлым летом – Sports), чтобы поговорить о моем опыте, когда мы выиграли Кубок Стэнли, о том, что для этого потребовалось, и тому подобном.

Коннор одержим победами, страстью и стремлением стать лучшим, чтобы помочь своей команде выиграть кубок.

Удивительно, насколько он конкурентоспособен во всех аспектах. Он всегда хочет побеждать – в зале, на тренировках, в матчах.

Если и есть игрок, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он», – заявил нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос.

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8 комментариев
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Неважно , как закончится серия. Посмотрел на игру Макдевида. Скажу честно впечатлен. Я даже не знаю кто по таланту ближе к нему стоит. Потрясающее катание, великолепное видение игрового полумомента , чумовое голевое чутье и потрясающий игровой интеллект . В этом молодом человеке скоординированы все части тела . И что та или иная часть сделает в следующий момент предугадать невозможно. Пытаюсь вспомнить игроков из советской эпохи близкого к Макдэвиду , но тоже затрудняюсь . Может кто из коллег - болельщиков подскажет. Причем Макдэвид прет один в обыгрышь против 3/4/5 игроков соперника и творит чудеса. Фантастика. Как -то не придавал значения восхваляющим комментариям . А тут сам посмотрел несколько матчей , нарезки. Ну это запредельный уровень.
+7
-1
+6
Всё по делу сказал
+6
-3
+3
Ответ КЕША
Неважно , как закончится серия. Посмотрел на игру Макдевида. Скажу честно впечатлен. Я даже не знаю кто по таланту ближе к нему стоит. Потрясающее катание, великолепное видение игрового полумомента , чумовое голевое чутье и потрясающий игровой интеллект . В этом молодом человеке скоординированы все части тела . И что та или иная часть сделает в следующий момент предугадать невозможно. Пытаюсь вспомнить игроков из советской эпохи близкого к Макдэвиду , но тоже затрудняюсь . Может кто из коллег - болельщиков подскажет. Причем Макдэвид прет один в обыгрышь против 3/4/5 игроков соперника и творит чудеса. Фантастика. Как -то не придавал значения восхваляющим комментариям . А тут сам посмотрел несколько матчей , нарезки. Ну это запредельный уровень.
Да, на него надо смотреть, почти каждая смена это эффектно, разогнался в своей зоне, получил шайбу и почти всегда жди остроты или как нож сквозь масло или пас острый и движения резкие и непредсказуемые, никогда не знаешь, что от него ждать и голова всегда поднята, видит поляну, буквально на инстинктах играет!!!!!!!!!)
+3
-1
+2
Ответ КЕША
Неважно , как закончится серия. Посмотрел на игру Макдевида. Скажу честно впечатлен. Я даже не знаю кто по таланту ближе к нему стоит. Потрясающее катание, великолепное видение игрового полумомента , чумовое голевое чутье и потрясающий игровой интеллект . В этом молодом человеке скоординированы все части тела . И что та или иная часть сделает в следующий момент предугадать невозможно. Пытаюсь вспомнить игроков из советской эпохи близкого к Макдэвиду , но тоже затрудняюсь . Может кто из коллег - болельщиков подскажет. Причем Макдэвид прет один в обыгрышь против 3/4/5 игроков соперника и творит чудеса. Фантастика. Как -то не придавал значения восхваляющим комментариям . А тут сам посмотрел несколько матчей , нарезки. Ну это запредельный уровень.
Согласен с Вами, у него удивительный набор скилов. На скорости реально божит. Абсолютно индивидуальная манера. Он особенный, очень выделяется. Проходы пачками выдает. Лемье мощь, Грецки интеллект, а Макди работа на скорости. Игрок поколения.
+1
-1
0
Ответ КЕША
Неважно , как закончится серия. Посмотрел на игру Макдевида. Скажу честно впечатлен. Я даже не знаю кто по таланту ближе к нему стоит. Потрясающее катание, великолепное видение игрового полумомента , чумовое голевое чутье и потрясающий игровой интеллект . В этом молодом человеке скоординированы все части тела . И что та или иная часть сделает в следующий момент предугадать невозможно. Пытаюсь вспомнить игроков из советской эпохи близкого к Макдэвиду , но тоже затрудняюсь . Может кто из коллег - болельщиков подскажет. Причем Макдэвид прет один в обыгрышь против 3/4/5 игроков соперника и творит чудеса. Фантастика. Как -то не придавал значения восхваляющим комментариям . А тут сам посмотрел несколько матчей , нарезки. Ну это запредельный уровень.
Павел Буре точно не уступал, а в плане фунтов, думаю, превосходил, посмотрите нарезки в Ютуб. С учётом того, что он играл в эпоху зацепов, ударов по рукам и ногам и прочей грязи, не представляю, что бы он творил сегодня.
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