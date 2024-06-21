Стэмкос о Макдэвиде: «Если и есть хоккеист, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он. Коннор одержим победами, стремлением стать лучшим»

Стивен Стэмкос высказался о менталитете Коннора Макдэвида.

« » уступает 2-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Он даже подошел ко мне (Стэмкос и Макдэвид тренировались вместе прошлым летом – Sports), чтобы поговорить о моем опыте, когда мы выиграли , о том, что для этого потребовалось, и тому подобном.

Коннор одержим победами, страстью и стремлением стать лучшим, чтобы помочь своей команде выиграть кубок.

Удивительно, насколько он конкурентоспособен во всех аспектах. Он всегда хочет побеждать – в зале, на тренировках, в матчах.

Если и есть игрок, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он», – заявил нападающий « » .