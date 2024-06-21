Андрей Назаров: «Россия процветает, а в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта. Для нас это не соперник»

Андрей Назаров заявил о процветании России.

«Сегодня ночью посмотрим великолепный хоккей, шестой матч финала Кубка Стэнли. Сумасшедшие эмоции, много драйва, пусть победит сильнейший.

В КХЛ продолжается межсезонье, идет активная трансферная кампания. Приятно, что и хоккей, и сама наша страна процветают, в то время как в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта.

Президент России Владимир Владимирович Путин побывал с визитом в дружественных нам азиатских странах.

Посмотрите, суммарное население КНДР, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и других государств составляет порядка 2 млрд человек, в то время как в Европе с ее политикой уменьшения населения проживает около 700 млн человек.

Что-то мне подсказывает, что для нас это не соперник.

Это как в знаменитой басне Крылова «Слон и Моська». Так что нет никаких сомнений – победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Назаров.