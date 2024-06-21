Андрей Назаров: «Россия процветает, а в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта. Для нас это не соперник»

Теги НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров заявил о процветании России.

«Сегодня ночью посмотрим великолепный хоккей, шестой матч финала Кубка Стэнли. Сумасшедшие эмоции, много драйва, пусть победит сильнейший.

В КХЛ продолжается межсезонье, идет активная трансферная кампания. Приятно, что и хоккей, и сама наша страна процветают, в то время как в Европе скоро не будет ни хоккея, ни нормального спорта.

Президент России Владимир Владимирович Путин побывал с визитом в дружественных нам азиатских странах.

Посмотрите, суммарное население КНДР, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и других государств составляет порядка 2 млрд человек, в то время как в Европе с ее политикой уменьшения населения проживает около 700 млн человек.

Что-то мне подсказывает, что для нас это не соперник.

Это как в знаменитой басне Крылова «Слон и Моська». Так что нет никаких сомнений – победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Назаров.

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29 комментариев
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В Европе с ее политикой уменьшения населения проживает около 700 млн человек, а в России 145 млн. без политики уменьшения населения )
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В смысле скоро? Они же уже замёрзли без нашего газа, два года назад!
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он что забыл таблетку выпить...
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Индию забыл. Там скоро будет центр мирового хоккея
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про слона и моську все верно по сути. но есть нюанс..
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Ответ deligy
В Европе с ее политикой уменьшения населения проживает около 700 млн человек, а в России 145 млн. без политики уменьшения населения )
Более того Россия делает так что бы отток был среди населения,кидая вслед да вы просто все враги, и преджатели,ведь вы не любите царя.В Европу же ломятся со всего мира..причем и те кто бегут за лучшей жизнью, и те кто у кого есть деньги, бабки и достаток тоже туда с удовольствием бегут.
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Ответ бессоветный
он что забыл таблетку выпить...
У него одна таблетка - алка-зельцер
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Походу, спортс превращается в филиал московского цирка. Большинство постов - чтобы чисто поржать.
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Я уже устал процветать. Можно хоть пару лет погнить, как Европа?
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Когда Назаров начинает говорить о политике, ощущение такое, что рассказывает он это восьмилетним детям. Совсем с головой перестал дружить. И кстати, при чем здесь население КНДР, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии...? Они что участвуют в СВО? Как они будут связаны с победой? Пурга какая-то.
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ЕСЕСЬННА они же без российского газа уже давно все ПОЗАМЕРЗАЛИ 😝😝😝
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Господи выхожу на улицу с утра всё цветёт и пахнет, чистота кругом, дороги идеальные, все трезвые как один, воздух какой свежий, ну прямо горный, люди все культурные и воспитанные, пионеры кругом и другие приличные ребята, не пьют, не курят, девочки такие опрятные, цены низкие-низкие в магазинах, деньги не знаешь куда девать, бабушки-пенсионерки все по заграницам разъехались вместе с дедушками, безопасность абсолютная, водители все вежливые и пропускают всегда, на красный вообще не ездят, ну а полиция, это вообще самые милые ребята, всегда помогут и подскажут, всегда вовремя примчатся на выручку, если что, даже и не знаю что ещё сказать, хотя знаю, Запад нам завидует и все хотят переехать, но мы их не пустим в наш Рай, самим нужен….:-))
+10
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+9
Ответ бессоветный
он что забыл таблетку выпить...
Как раз таки не забыл, он её водовкой запил просто, пятница же))
+9
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В Российской Федерации, по состоянию на 30 июня 2023 года, общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ составило 1 664 149 человек, из них 475 150 (28,6%) — уже умерли. На текущий период в стране проживает с диагнозом «ВИЧ-инфекция» свыше 1 188 тысяч человек
+9
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Назарова в психдиспансер опять не пустили. решил немного процвести
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Андрюшка снова …опу дал!!!
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рано начались выходные у этого персонажа...
+6
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+6
Ответ menshenin.a.e@gmail.com
Кожевников номер 2
Они соревнуются, кто из них номер 1, а кто номер 2 в рейтинге идиотизма
+5
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Кожевников номер 2
+3
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КНДР, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан это точно великие хоккейные державы !
+2
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+2
просматривал НХЛ, был восторге
но запад загнивает
это как?
+2
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+2
Эталонный зет-патриот. Самый подходящий экземпляр для палаты мер и весов.
+2
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+2
То-то я смотрю на играх БРИКС яблоку негде упасть , а на ЧМ по хоккею и ЧЕ по футболу ветер гуляет на трибунах)
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А как в Китае с увеличением населения дело обстоит? Да и в Индии уже рождаемость снизилась до минимального уровня естественного воспроизводства. Во Вьетнаме она чуть ниже, в Иране она такая же, как в большинстве стран Запада (и меньше, чем в Израиле), про Россию и Беларусь скромно умолчим.
+1
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недалёкий, пей таблетки, пожалуйста
+1
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Всё ведь понимает, .. но, так денежек хочется.. Просто сил нет. Бедняжечка
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Ответ бессоветный
он что забыл таблетку выпить...
Медицина бессильна.
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Ответ v2xvhymqmr
Андрюшка снова …опу дал!!!
в ...опу дал
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Шума господину.
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