Рутерфорд о продлении контракта с Гронеком: «Его игра еще может улучшиться, он входит в расцвет карьеры. Филип идеально вписался в «Ванкувер»
Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с Филипом Гронеком.
«Кэнакс» подписали новое соглашение с защитником на 8 лет и средней зарплатой 7,25 миллиона долларов в год.
«Я очень доволен. Это по-прежнему молодой хоккеист, его игра еще может улучшиться. Он только входит в расцвет своей карьеры.
Безусловно, нам нравится этот хоккеист с тех пор, как мы выменяли его, и мы надеялись, что, учитывая заплаченную цену, он останется с нами в долгосрочной перспективе.
Считаем, что он идеально вписался в команду, стал хорошим игроком для нас.
Поэтому было важно подписать с ним контракт и дать ему почувствовать себя комфортно, зная, что он будет здесь еще восемь лет. Мы довольны», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.