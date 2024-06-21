Рутерфорд о продлении контракта с Гронеком: «Его игра еще может улучшиться, он входит в расцвет карьеры. Филип идеально вписался в «Ванкувер»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Филип Гронек Хоккей

Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с Филипом Гронеком.

«Кэнакс» подписали новое соглашение с защитником на 8 лет и средней зарплатой 7,25 миллиона долларов в год.

«Я очень доволен. Это по-прежнему молодой хоккеист, его игра еще может улучшиться. Он только входит в расцвет своей карьеры.

Безусловно, нам нравится этот хоккеист с тех пор, как мы выменяли его, и мы надеялись, что, учитывая заплаченную цену, он останется с нами в долгосрочной перспективе.

Считаем, что он идеально вписался в команду, стал хорошим игроком для нас.

Поэтому было важно подписать с ним контракт и дать ему почувствовать себя комфортно, зная, что он будет здесь еще восемь лет. Мы довольны», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.

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1 комментарий
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По факту адекватный контракт. 7,25 млн не смертельно, контракт закончится ему еще 35 не стукнет, так что норм, не посыпется, выкупать не придется. Стата в паряде 81-5-33-43-48 и +33, партнеры тоже. Сейчас 7,25 млн не мало, но через 2 года потолок будет 92 млн, а когда его контракт закончится, то вообще не меньше 100 млн. Никаких проблем, контракт отличный. 1го июля бревнам будут сыпать такие деньги, так что все ок.
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