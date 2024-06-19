«Ванкувер» продлил защитника Гронека на 8 лет с кэпхитом 7,25 млн долларов. У него 48 очков и «+33» в 81 матче в минувшей регулярке

«Ванкувер» продлил защитника Филипа Гронека на 8 лет с кэпхитом 7,25 млн долларов.

26-летний игрок мог стать ограниченно свободным агентом в это межсезонье. Его зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляла 4,4 миллиона долларов.

Чех перешел в «Кэнакс» по ходу сезона-2022/23 из «Детройта». Сезон-2023/24 стал для него первым полноценным в составе канадского клуба.

провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 48 (5+43) очков при полезности «+33» и среднем времени на льду 23:25. В 13 играх в плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

По данным CapFriendly, из 58 млн долларов общей суммы контракта 21 миллион придется на подписные бонусы (авансы).

Кроме того, с сезона-2025/26 по сезон-2027/28 в соглашении будет пункт о запрете на перемещения (NMC), с 1 июля 2028 до конца контракта – ограничение на обмен (стоп-лист из 15 команд).