«Ванкувер» продлил защитника Гронека на 8 лет с кэпхитом 7,25 млн долларов. У него 48 очков и «+33» в 81 матче в минувшей регулярке

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«Ванкувер» продлил защитника Филипа Гронека на 8 лет с кэпхитом 7,25 млн долларов.

26-летний игрок мог стать ограниченно свободным агентом в это межсезонье. Его зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляла 4,4 миллиона долларов. 

Чех перешел в «Кэнакс» по ходу сезона-2022/23 из «Детройта». Сезон-2023/24 стал для него первым полноценным в составе канадского клуба. 

Гронек провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 48 (5+43) очков при полезности «+33» и среднем времени на льду 23:25. В 13 играх в плей-офф добавил 2 (1+1) балла. 

По данным CapFriendly, из 58 млн долларов общей суммы контракта 21 миллион придется на подписные бонусы (авансы).

Кроме того, с сезона-2025/26 по сезон-2027/28 в соглашении будет пункт о запрете на перемещения (NMC), с 1 июля 2028 до конца контракта – ограничение на обмен (стоп-лист из 15 команд). 

20 комментариев
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Средний в регулярки,играет в одной паре с гением-Хьюзом,в плей-офф-ноль,очень странно
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Ответ gans.gans.73
А Задоров?
Ванкувер: "Мы его отшиваем")
Хотя ещё 16 лямов есть
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+11
Ну ведь не доработает он этот контракт.
Выкуп будет раньше.
Зачем команды соглашаются на такие сроки
+11
-4
+7
Ответ newyork13
Ну ведь не доработает он этот контракт. Выкуп будет раньше. Зачем команды соглашаются на такие сроки
чем подкреплена такая уверенность?
+5
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+4
8 лет 7 лимонов за какого-то ноунейма, ахаха. Браво, Ванкувер.
+6
-3
+3
Ответ Вадим Сидоров
Давно у чехов не было такие дорогих защей.
А когда они вообще были? Ну может только Каберле младший.
+3
0
+3
Ответ PEGEON
А когда они вообще были? Ну может только Каберле младший.
Роживал как то 7 лямов получал в Рейнджерс если я не ошибаюсь, ну а самый дорогой из чешских это Роман Хармлик. Он за карьеру норм заработал.
+2
0
+2
А Задоров?
+4
-3
+1
Ответ newyork13
Ну ведь не доработает он этот контракт. Выкуп будет раньше. Зачем команды соглашаются на такие сроки
Рынок просто щас такой, а куда деваться
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Давно у чехов не было такие дорогих защей.
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Ну вполне очевидные цифры. 6.75 было бы вообще сказкой
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После продления они сдуваются как шарики . Сергачев не даст соврать 🤥
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Ответ максим atari калинкин
Средний в регулярки,играет в одной паре с гением-Хьюзом,в плей-офф-ноль,очень странно
праворукий, дефицитный товар
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Ответ NACfoRekcuF
8 лет 7 лимонов за какого-то ноунейма, ахаха. Браво, Ванкувер.
Налоги в Канаде высоки...
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