«Айлендерс» продлили Кайла Маклина на 3 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. У 25-летнего форварда 4+5 в 32 играх в дебютном сезоне в НХЛ
«Айлендерс» продлили Кайла Маклина на 3 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.
По данным CapFriendly, соглашение с 25-летним игроком является односторонним.
В минувшем сезоне форвард дебютировал в НХЛ, набрав 9 (4+5) очков в 32 играх в регулярном чемпионате. Также на его счету 1 гол в 5 играх плей-офф.
Маклин не был задрафтован клубами лиги. Он выступает в системе «Айлендерс» с сезона-2020/21.