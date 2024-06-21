«Айлендерс» продлили Кайла Маклина на 3 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. У 25-летнего форварда 4+5 в 32 играх в дебютном сезоне в НХЛ

«Айлендерс» продлили Кайла Маклина на 3 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.

По данным CapFriendly, соглашение с 25-летним игроком является односторонним.

В минувшем сезоне форвард дебютировал в , набрав 9 (4+5) очков в 32 играх в регулярном чемпионате. Также на его счету 1 гол в 5 играх плей-офф.

Маклин не был задрафтован клубами лиги. Он выступает в системе « » с сезона-2020/21.