Генменеджер «Амура» о селекции: «Очень продуктивно идут переговоры с одним из легионеров для топ-6 нападения. Cкоро выйдем на подписание контракта, думаю»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Матч ТВ Хоккей

Вадим Покотило ответил на вопрос о комплектовании «Амура».

– В какой стадии находится процесс комплектования команды? Стоит ли болельщикам ожидать новых подписаний?

– Фактически у нас осталось только одно место в составе.

Очень продуктивно идут переговоры с одним из легионеров для топ-6 нападения. Думаю, скоро мы выйдем на подписание контракта.

В принципе комплектование команды на этом можно будет считать законченным.

К сезону мы в этом смысле полностью готовы, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

2 комментария
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То есть Бочарова не продлят, получается?
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Ответ x2trjg4nf6
То есть Бочарова не продлят, получается?
Читал, в Ак Барс он уходит.
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