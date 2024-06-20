Генменеджер «Амура» о селекции: «Очень продуктивно идут переговоры с одним из легионеров для топ-6 нападения. Cкоро выйдем на подписание контракта, думаю»
Вадим Покотило ответил на вопрос о комплектовании «Амура».
– В какой стадии находится процесс комплектования команды? Стоит ли болельщикам ожидать новых подписаний?
– Фактически у нас осталось только одно место в составе.
Очень продуктивно идут переговоры с одним из легионеров для топ-6 нападения. Думаю, скоро мы выйдем на подписание контракта.
В принципе комплектование команды на этом можно будет считать законченным.
К сезону мы в этом смысле полностью готовы, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.