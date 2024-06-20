Яремчук получит 30 млн рублей в год в «Авангарде». Клуб заплатил «Витязю» 45 млн рублей за обмен

Александр Яремчук получит около 30 миллионов рублей за сезон в «Авангарде».

«Авангард» ранее выменял форварда у « » на денежную компенсацию, которая, как сообщалось, составила 45 миллионов рублей.

Зарплата хоккеиста в клубе составит около 30 миллионов рублей в год, информирует

В прошлом сезоне провел за «Витязь» 61 матч в Фонбет чемпионате и набрал 24 (13+11) очка.

Он уже выступал за « » с 2019 по 2021 год.