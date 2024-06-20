Яремчук получит 30 млн рублей в год в «Авангарде». Клуб заплатил «Витязю» 45 млн рублей за обмен

Теги Авангард Витязь КХЛ Александр Яремчук Хоккей

Александр Яремчук получит около 30 миллионов рублей за сезон в «Авангарде».

«Авангард» ранее выменял форварда у «Витязя» на денежную компенсацию, которая, как сообщалось, составила 45 миллионов рублей.

Зарплата хоккеиста в клубе составит около 30 миллионов рублей в год, информирует

В прошлом сезоне Александр Яремчук провел за «Витязь» 61 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 24 (13+11) очка.

Он уже выступал за «Авангард» с 2019 по 2021 год.

1 комментарий
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А если б не 5 легов,то и 45 могли просить
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