Яремчук получит 30 млн рублей в год в «Авангарде». Клуб заплатил «Витязю» 45 млн рублей за обмен
Александр Яремчук получит около 30 миллионов рублей за сезон в «Авангарде».
«Авангард» ранее выменял форварда у «Витязя» на денежную компенсацию, которая, как сообщалось, составила 45 миллионов рублей.
Зарплата хоккеиста в клубе составит около 30 миллионов рублей в год, информирует
В прошлом сезоне Александр Яремчук провел за «Витязь» 61 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 24 (13+11) очка.
Он уже выступал за «Авангард» с 2019 по 2021 год.