«Авангард» заплатил «Витязю» 45 млн рублей за Яремчука (Артур Хайруллин)

Теги Авангард Витязь КХЛ Александр Яремчук Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Авангард» заплатил «Витязю» 45 млн рублей за Александра Яремчука.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Ранее стало известно, что «Авангард» выменял Яремчука у «Витязя» на денежную компенсацию.

«Сумма выкупа, которую заплатил «Авангард» за Александра Яремчука, составляет 45 миллионов рублей. Солидно, но ведь и игрок сильный», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 форвард Яремчук провел за «Витязь» 61 матч и набрал 24 (13+11) очка.

Он уже играл за «Авангард» с 2019 по 2021 год.

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7 комментариев
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Ответ Ыжык
Комментарий скрыт
плохо считаешь , и вообще уже давно сказано было что будут подключать по полной молодежь , Филатьев к примеру отличный вариант что бы играть во 2 звене и расти как игрок , в ПО все равно попадут а дальше видно будет
+10
-2
+8
Ответ Ыжык
Я считал его контракт с витязем. Значит ещё меньше места под потолком.
Курьяша с Забугой всех подписали с приличным повышением - даже Соловьева с Адмирала +9?(((
+1
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+1
Ответ Дмитрий Попов
плохо считаешь , и вообще уже давно сказано было что будут подключать по полной молодежь , Филатьев к примеру отличный вариант что бы играть во 2 звене и расти как игрок , в ПО все равно попадут а дальше видно будет
Всё правильно,и время на ротацию есть.
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Ответ Ыжык
В смысле плохо считаешь, уже давно все посчитано https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/avangard-omsk-275/ Добавь туда 23 млн яремчука и все. Ну говорят и говорят. Вон Курьянов в прошлом году орал что отберёт кубок у ЦСКА.
30-ка ,а не 23
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Ответ Ermak71
30-ка ,а не 23
Я считал его контракт с витязем. Значит ещё меньше места под потолком.
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