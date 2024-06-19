«Авангард» заплатил «Витязю» 45 млн рублей за Яремчука (Артур Хайруллин)

«Авангард» заплатил «Витязю» 45 млн рублей за Александра Яремчука.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно, что «Авангард» выменял Яремчука у «Витязя» на денежную компенсацию.

«Сумма выкупа, которую заплатил «Авангард» за Александра Яремчука, составляет 45 миллионов рублей. Солидно, но ведь и игрок сильный», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 форвард Яремчук провел за «Витязь» 61 матч и набрал 24 (13+11) очка.

Он уже играл за «Авангард» с 2019 по 2021 год.