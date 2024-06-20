Рябыкин о победах «Эдмонтона»: «Магия звезд, Макдэвида – уникального центрфорварда, 2 матча с 4 очками – суперлидерство. «Флорида» пока оказалась не готова сделать решающий шаг»

Дмитрий Рябыкин поделился мнением о серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Эдмонтон» дважды подряд обыграл «Флориду» в финале Кубка Стэнли, но все еще уступает 2-3 в серии.

– За счет чего произошло это возвращение?

– Здесь и тренерская работа, и магия звезд. Прежде всего Макдэвида – уникального центрфорварда, без слабых мест.

Два матча с четырьмя очками под угрозой вылета – это суперрекорд и суперлидерство!

– Каким видите развитие серии?

– «Флориде» надо разобраться, где была упущена нить серии.

Начинать последние два матча с пропущенных голов в большинстве – непозволительно в плей-офф и особенно в финале.

Значит, есть проблемы прежде всего с психологией. Пока команда оказалась не готова сделать решающий шаг.

– Какой игры ждете от «Флориды» в шестом матче?

– Понятно, что ключевой фактор – сдерживание звена Макдэвида. Здесь необходимы какие-то неожиданные ходы.

Тренерский штаб «Эдмонтона» сделал свою работу при 0-3. Теперь счет 2-3, и слово за тренерами «Флориды», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.