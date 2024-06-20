Рябыкин о победах «Эдмонтона»: «Магия звезд, Макдэвида – уникального центрфорварда, 2 матча с 4 очками – суперлидерство. «Флорида» пока оказалась не готова сделать решающий шаг»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Дмитрий Рябыкин НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Дмитрий Рябыкин поделился мнением о серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Эдмонтон» дважды подряд обыграл «Флориду» в финале Кубка Стэнли, но все еще уступает 2-3 в серии.

– За счет чего произошло это возвращение?

– Здесь и тренерская работа, и магия звезд. Прежде всего Макдэвида – уникального центрфорварда, без слабых мест.

Два матча с четырьмя очками под угрозой вылета – это суперрекорд и суперлидерство!

– Каким видите развитие серии?

– «Флориде» надо разобраться, где была упущена нить серии.

Начинать последние два матча с пропущенных голов в большинстве – непозволительно в плей-офф и особенно в финале. 

Значит, есть проблемы прежде всего с психологией. Пока команда оказалась не готова сделать решающий шаг.

– Какой игры ждете от «Флориды» в шестом матче?

– Понятно, что ключевой фактор – сдерживание звена Макдэвида. Здесь необходимы какие-то неожиданные ходы. 

Тренерский штаб «Эдмонтона» сделал свою работу при 0-3. Теперь счет 2-3, и слово за тренерами «Флориды», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гол есть гол и неважно как был забит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий