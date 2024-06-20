30-летний Слэвин может подписать контракт с «Каролиной» на 8 лет и зарплатой 6,5 млн долларов в год

Теги Каролина НХЛ Джейккоб Слэвин Хоккей

«Каролина» и Джейккоб Слэвин договариваются о новом контракте.

Действующий договор 30-летнего защитника и клуба с зарплатой 5,3 миллиона долларов завершается в следующем сезоне.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что хоккеист может подписать новый договор с клубом на 8 лет и средней зарплатой 6,5 миллиона долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате Джейккоб Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) баллов за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче.

В плей-офф у него в активе 3 (1+2) очка в 11 играх.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тут явно компромисс: срок в пользу игрока, деньги в пользу команды. Когда на Нерс на рынке получает 9, 6.5 это ни о чем для Слэвина
+15
0
+15
Ответ liberal17
Тут явно компромисс: срок в пользу игрока, деньги в пользу команды. Когда на Нерс на рынке получает 9, 6.5 это ни о чем для Слэвина
По сравнению с Нерсом в плане цена/качество, все контракты в лиге ни о чем)
+9
-2
+7
6.5 млн для Слэвина это копейки, но срок-вечность
+2
0
+2
Очень хорошо для Каролины, топ игрок
+1
0
+1
6.5 на 8 лет Парейко три года назад получил, а тут Слэвин
0
0
0
Это просто ограбление будет! Слэвин именно как защитник один и лучших в лиге!
0
0
0
Перри надо подписать на следующий год и финал
0
0
0
Ответ Roo91
6.5 на 8 лет Парейко три года назад получил, а тут Слэвин
Парайко был на 2 года младше при подписании
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий