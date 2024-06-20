30-летний Слэвин может подписать контракт с «Каролиной» на 8 лет и зарплатой 6,5 млн долларов в год

«Каролина» и Джейккоб Слэвин договариваются о новом контракте.

Действующий договор 30-летнего защитника и клуба с зарплатой 5,3 миллиона долларов завершается в следующем сезоне.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что хоккеист может подписать новый договор с клубом на 8 лет и средней зарплатой 6,5 миллиона долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате записал на свой счет 37 (6+31) баллов за результативность при полезности «плюс 21» в 81 матче.

В плей-офф у него в активе 3 (1+2) очка в 11 играх.