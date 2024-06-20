«Амур» и «Сокол» продолжат сотрудничать в сезоне-2024/25

Теги Амур КХЛ Алексей Волгин ВХЛ Сокол Красноярск Дмитрий Лозебников Александр Ляхов Кирилл Спиценко Сергей Колесников Владислав Барулин Игнат Коротких Елисей Минаев Хоккей

«Амур» и красноярский «Сокол» продолжат сотрудничество в сезоне-2024/25.

В следующем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ хабаровский клуб, как и ранее, будет направлять своих игроков в расположение клуба из Красноярска.

Напомним, «Сокол» и «Амур» являются партнерами с 2016 года.

В прошедшем сезоне в составе красноярской команды на лед выходили 8 игроков хабаровчан: Дмитрий Лозебников, Алексей Волгин, Кирилл Спиценко, Александр Ляхов, Елисей Минаев, Владислав Барулин, Игнат Коротких и Сергей Колесников. 

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