«Амур» и «Сокол» продолжат сотрудничать в сезоне-2024/25
«Амур» и красноярский «Сокол» продолжат сотрудничество в сезоне-2024/25.
В следующем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ хабаровский клуб, как и ранее, будет направлять своих игроков в расположение клуба из Красноярска.
Напомним, «Сокол» и «Амур» являются партнерами с 2016 года.
В прошедшем сезоне в составе красноярской команды на лед выходили 8 игроков хабаровчан: Дмитрий Лозебников, Алексей Волгин, Кирилл Спиценко, Александр Ляхов, Елисей Минаев, Владислав Барулин, Игнат Коротких и Сергей Колесников.