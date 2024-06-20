«Амур» и «Сокол» продолжат сотрудничать в сезоне-2024/25

«Амур» и красноярский «Сокол» продолжат сотрудничество в сезоне-2024/25.

В следующем сезоне Фонбет чемпионата хабаровский клуб, как и ранее, будет направлять своих игроков в расположение клуба из .

Напомним, «Сокол» и « » являются партнерами с 2016 года.

В прошедшем сезоне в составе красноярской команды на лед выходили 8 игроков хабаровчан: , , Кирилл Спиценко, Александр Ляхов, Елисей Минаев, Владислав Барулин, Игнат Коротких и Сергей Колесников.