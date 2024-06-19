Мальцев заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Спартаке» (Михаил Зислис)

Теги Спартак КХЛ Михаил Зислис Михаил Мальцев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Михаил Мальцев заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Спартаке».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее клуб объявил о подписании соглашения сроком на два года с 26-летним нападающим.

«Нападающий Михаил Мальцев подписал новый контракт сроком на два года за весьма умеренные деньги. По моей информации, в предстоящем сезоне он заработает 35 миллионов рублей, в последующем – 40 миллионов.

Конечно, не обошлось без бонусов, но прямо сейчас это не самое важное. Мальцев, влившись в команду по ходу сезона, принес ей много пользы, но полностью не раскрыл свой потенциал и может играть сильнее. Жду от него прогресса», – написал Зислис.

В минувшем сезоне Мальцев провел 16 матчей в регулярном чемпионате за «Спартак» и набрал 11 (2+9) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.

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13 комментариев
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Ответ amurseff03
Ранее Морозова продлили, сейчас Мальцева. Оба перешли по "ограбление Никишина".
Странная штука - когда меняли, то казалось что нас кинули, но стоило прийти к команду нормальному ТШ, в лице Жамнова и Ко, и вот уже так не думается: почти вся центральная ось команды из того обмена Морозов-Мальцев-Рубцов, а плюс еще Локтионов, и вообще одна из сильнейших в лиге центральных линий...Кровяков и Кукштель в Химике, а Свечков, Чибриков и Марченко за океаном и если вернуться то тоже к нам...
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Спартак сильную банду сколотили.
Нормально так в этом сезоне будут кашмарить лигу.
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+3
Ранее Морозова продлили, сейчас Мальцева. Оба перешли по "ограбление Никишина".
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-3
+2
Ответ Владислав Григорьев
Переплатили мне кажется,не стоит он этих денег,максимум 55-60 млн,но не более того
так это за два года 75 млн, в первый он получит 35, во второй –40
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0
+2
Ответ sergspa
так это за два года 75 млн, в первый он получит 35, во второй –40
Я думал это однолетний контракт
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Ответ Caniball
Спартак сильную банду сколотили. Нормально так в этом сезоне будут кашмарить лигу.
Радует, что ребята сами с настроем в команде остаться и бороться за победу!
+1
-1
0
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Радует, что ребята сами с настроем в команде остаться и бороться за победу!
Эффект тренерского штаба. Все видят, что прибавляют по игре и хотят поработать с Жамновым и Ковалевым.
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0
Ответ Caniball
Эффект тренерского штаба. Все видят, что прибавляют по игре и хотят поработать с Жамновым и Ковалевым.
Вот и отлично, что у нас спортивный принцип сопряжён с личными достижениями (финансы). Парни знают за что играют.
+1
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Ответ mitos
Ружичка! Мансуров здорово играл в 4 звене.
я написал тех, кого получили в результате Никишина...
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Ответ Владислав Григорьев
Переплатили мне кажется,не стоит он этих денег,максимум 55-60 млн,но не более того
🤣🤣🤣
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