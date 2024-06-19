Мальцев заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Спартаке» (Михаил Зислис)

Михаил Мальцев заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Спартаке».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее клуб объявил о подписании соглашения сроком на два года с 26-летним нападающим.

«Нападающий Михаил Мальцев подписал новый контракт сроком на два года за весьма умеренные деньги. По моей информации, в предстоящем сезоне он заработает 35 миллионов рублей, в последующем – 40 миллионов.

Конечно, не обошлось без бонусов, но прямо сейчас это не самое важное. Мальцев, влившись в команду по ходу сезона, принес ей много пользы, но полностью не раскрыл свой потенциал и может играть сильнее. Жду от него прогресса», – написал Зислис.

В минувшем сезоне Мальцев провел 16 матчей в регулярном чемпионате за «Спартак» и набрал 11 (2+9) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.