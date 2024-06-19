Ткачак заявил, что «Флорида» не чувствует давления после 2-го поражения в финале: «Мы ведем в серии 3-2. Просто нужно подойти к делу, как в третьей игре»
Мэттью Ткачак ответил на вопрос о давлении после 2-го поражения в финале.
Клуб из Санрайса уступил «Эдмонтону» (3:5) в пятом матче финала Кубка Стэнли и ведет в серии со счетом 3-2.
– Чувствуете ли вы давление?
– Нет, нет, нет. Нам сейчас не грозит поражение в серии. Мы идем дальше. Мы ведем в серии 3-2.
Просто нужно подойти к делу, как мы это сделали в третьей игре, – сказал нападающий «Флориды».
«Пантерз» выиграли третий матч финала со счетом 4:3.