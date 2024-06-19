Ткачак заявил, что «Флорида» не чувствует давления после 2-го поражения в финале: «Мы ведем в серии 3-2. Просто нужно подойти к делу, как в третьей игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак ответил на вопрос о давлении после 2-го поражения в финале.

Клуб из Санрайса уступил «Эдмонтону» (3:5) в пятом матче финала Кубка Стэнли и ведет в серии со счетом 3-2. 

– Чувствуете ли вы давление?

– Нет, нет, нет. Нам сейчас не грозит поражение в серии. Мы идем дальше. Мы ведем в серии 3-2. 

Просто нужно подойти к делу, как мы это сделали в третьей игре, – сказал нападающий «Флориды». 

«Пантерз» выиграли третий матч финала со счетом 4:3. 

4 комментария
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Говоришь всё правильно, очень не хватает твоих голов и твоей агрессии в хорошем смысле этого слова). Верю в победу Флориды.
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В том то и дело что не чувствует - потому и сливается, так и до 7 матча недалеко, а там сливаться будет некуда...
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Лучше как во второй, как в третьей теперь может и не прокатить. А самое главное, верните тотальный прессинг по всей площадке, куда вы его дели-то?
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