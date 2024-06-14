Валерий Каменский: «Бобровский – лучший игрок плей-офф, лучший сезон в карьере. «Флорида» играет сильнее «Эдмонтона»
Валерий Каменский назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом Кубка Стэнли.
«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
– Этой ночью прошел третий матч финальной серии плей-офф НХЛ. Как вы считаете, «Флорида» сможет закончить серию в четвертом матче?
– Надеюсь, что сможет. Она играет сильнее «Эдмонтона», но у «Ойлерс» тоже есть самолюбие. Игроки будут биться до конца. Это хоккей.
– Как вам игра Сергея Бобровского в этом плей-офф?
– Я считаю, что он лучший игрок плей-офф. Это его лучший сезон в карьере. Сергей приносит большую пользу команде.
– Владимир Тарасенко не блещет статистикой. Как вы считаете, помогает ли команде его чемпионский опыт?
– Он забивает нужные голы. Тоже опытный игрок.
Хоккеист высокого уровня. Тарасенко играет здорово, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.