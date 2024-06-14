Валерий Каменский: «Бобровский – лучший игрок плей-офф, лучший сезон в карьере. «Флорида» играет сильнее «Эдмонтона»

Валерий Каменский назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом Кубка Стэнли.

«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

– Этой ночью прошел третий матч финальной серии плей-офф . Как вы считаете, « » сможет закончить серию в четвертом матче?

– Надеюсь, что сможет. Она играет сильнее « », но у «Ойлерс» тоже есть самолюбие. Игроки будут биться до конца. Это хоккей.

– Как вам игра Сергея Бобровского в этом плей-офф?

– Я считаю, что он лучший игрок плей-офф. Это его лучший сезон в карьере. Сергей приносит большую пользу команде.

– не блещет статистикой. Как вы считаете, помогает ли команде его чемпионский опыт?

– Он забивает нужные голы. Тоже опытный игрок.

Хоккеист высокого уровня. Тарасенко играет здорово, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.