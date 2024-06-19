Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Лемье: «Это всегда приятно. Но в плей-офф невозможно играть без участия всех остальных»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о сравнениях с Уэйном Гретцки и Марио Лемье.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 42 (8+34) очка за 23 игры в текущем плей-офф НХЛ. За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛ – Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28). 

«Кажется, мне часто задают этот вопрос, и это хорошо. Когда меня сравнивают с этими двумя, это всегда приятно. Но мне нравится играть в плей-офф, и это невозможно без участия всех остальных. Мне нравится играть с этой командой.

Это была веселая поездка. Будет еще одна игра. Все, что мы заработали здесь, – это еще один игровой день. Мы будем готовы к выступлению в Эдмонтоне», – сказал канадец. 

«Эдмонтон» обыграл «Флорида» в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 5:3 и уступает в серии 2-3. 

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4 комментария
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Да чего уж там. Всем понятно, что на Коня он наработал. И даже не зависит от того кто таки победит в финале. Всё вот это - Барков, Бобровский и рядом не стоит. Последний матч окончательно, по-моему, это определил. Кубок Стэнли - зарабатывает и заслуживает команда. Ну а лучший игрок - он действительно лучший. И не важно из какой он команды
+12
-1
+11
Ответ Andry 72
Не только лучший игрок Кубка Стэнли,но и лучший игрок финала ,не зависимо от следующей игры
Смайт вручают за весь плей-офф, это не НБА. Но в случае Макдэвида это непринципиально
+3
0
+3
Скромняга🤭✌️
+3
-1
+2
Ответ Ivan Vladyko
Да чего уж там. Всем понятно, что на Коня он наработал. И даже не зависит от того кто таки победит в финале. Всё вот это - Барков, Бобровский и рядом не стоит. Последний матч окончательно, по-моему, это определил. Кубок Стэнли - зарабатывает и заслуживает команда. Ну а лучший игрок - он действительно лучший. И не важно из какой он команды
Не только лучший игрок Кубка Стэнли,но и лучший игрок финала ,не зависимо от следующей игры
+2
-1
+1
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