Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Лемье: «Это всегда приятно. Но в плей-офф невозможно играть без участия всех остальных»

Коннор Макдэвид высказался о сравнениях с Уэйном Гретцки и Марио Лемье.

Нападающий « » набрал 42 (8+34) очка за 23 игры в текущем плей-офф . За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛ – (1985, «Эдмонтон», 47 очков в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31) и (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).

«Кажется, мне часто задают этот вопрос, и это хорошо. Когда меня сравнивают с этими двумя, это всегда приятно. Но мне нравится играть в плей-офф, и это невозможно без участия всех остальных. Мне нравится играть с этой командой.

Это была веселая поездка. Будет еще одна игра. Все, что мы заработали здесь, – это еще один игровой день. Мы будем готовы к выступлению в Эдмонтоне», – сказал канадец.

«Эдмонтон» обыграл «Флорида» в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 5:3 и уступает в серии 2-3.