Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ для XXI века. Лишь у Гретцки (10 раз) и Лемье (3) было больше в истории лиги
Коннор Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».
С учетом регулярки (132 очка в 76 играх, 32+100) на его счету стало 174 (40+134) очка в 99 играх.
Макдэвид обновил свой же рекорд НХЛ для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101).
Кроме того, его 174 очка за сезон с учетом плей-офф – повторение лучшего результата для игроков НХЛ за исключением Уэйна Гретцки и Марио Лемье. В сезоне 1981/82 Майк Босси из «Айлендерс» набрал 174 (81+93) очка в тех же 99 играх.
Больше (175 и более) очков по сумме регулярки и плей-офф набирали только Гретцки (10 раз) и Лемье (3). Рекорд был установлен Гретцки в сезоне-1984/85 – 255 (90+165) баллов в 98 играх за «Эдмонтон».
Думал только о том, что он хочет играть в хоккей.
Он просто поднял хоккей на новый уровень (после Монреаля, Бостона 60-70-х), как и Майкл в 80-е, по сути Уэйн это и есть хоккей, как и Майкл это и есть баскетбол. Достичь их уровня возможно, превзойти почти нереально. С поправкой на эпоху достижения МакДи это шедеврально, лучше ли он Грецки? Вряд ли. Доминирование на том же уровне, в остальном, спорные вопросы, но это вопрос предпочтений каждого болельщика. Сильнейший дуэт в истории это Уэйн и Марио, сильнейшая пятёрка без сомнений Ларионова, сильнейшее трио это Михайлов-Петров-Харламов или Грецки-Курри-Тикканен (здесь можно вместо последнего поставить Андерсона или другого из Великого Ойлерс).
Я бы ответил на ваш вопрос: любовь к хоккею, стремление побеждать, основанное на исключительной работоспособности и таланту свыше.
Доминировал - да.
Одних пкредач у него больше чем у любого гол+пас и т.д. На спорте есть статья, Гретцки хотел забить 1000 , но не добрался и до 900. Почитайте, много вопросов отпадет. А такде будет вызвать разная чушь в виде мантр про не трогали, защитники, вратари и мол играл толтко против деревяшек🤣✌️🤭