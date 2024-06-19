Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ для XXI века. Лишь у Гретцки (10 раз) и Лемье (3) было больше в истории лиги

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3). 

В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».

С учетом регулярки (132 очка в 76 играх, 32+100) на его счету стало 174 (40+134) очка в 99 играх. 

Макдэвид обновил свой же рекорд НХЛ для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101). 

Кроме того, его 174 очка за сезон с учетом плей-офф – повторение лучшего результата для игроков НХЛ за исключением Уэйна Гретцки и Марио Лемье. В сезоне 1981/82 Майк Босси из «Айлендерс» набрал 174 (81+93) очка в тех же 99 играх. 

Больше (175 и более) очков по сумме регулярки и плей-офф набирали только Гретцки (10 раз) и Лемье (3). Рекорд был установлен Гретцки в сезоне-1984/85 – 255 (90+165) баллов в 98 играх за «Эдмонтон». 

27 комментариев
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МакДи везде после Гретцки и Лемье, следующие поколения уже будут бить рекорды Грецки, Лемье и Макдевида.
+25
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+25
255 очков Уэйна,что-то за гранью понимания.
+21
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+21
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
опытный пользователь знает, что подняв эту тему, можно утонуть в минусах
+14
0
+14
в нхл появился третий гигант хоккея...
+13
0
+13
Одержимы Кучкавечкины все равно будут считать его бегунком )))
+11
-1
+10
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
продал душу дьяволу
+6
0
+6
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
Как-то в интервью он сказал: я просто любил (люблю) хоккей.
Думал только о том, что он хочет играть в хоккей.
Он просто поднял хоккей на новый уровень (после Монреаля, Бостона 60-70-х), как и Майкл в 80-е, по сути Уэйн это и есть хоккей, как и Майкл это и есть баскетбол. Достичь их уровня возможно, превзойти почти нереально. С поправкой на эпоху достижения МакДи это шедеврально, лучше ли он Грецки? Вряд ли. Доминирование на том же уровне, в остальном, спорные вопросы, но это вопрос предпочтений каждого болельщика. Сильнейший дуэт в истории это Уэйн и Марио, сильнейшая пятёрка без сомнений Ларионова, сильнейшее трио это Михайлов-Петров-Харламов или Грецки-Курри-Тикканен (здесь можно вместо последнего поставить Андерсона или другого из Великого Ойлерс).
Я бы ответил на ваш вопрос: любовь к хоккею, стремление побеждать, основанное на исключительной работоспособности и таланту свыше.
+5
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+5
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
+6
-4
+2
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/centre/3248551.html - вот хорошая статья.
Доминировал - да.
+2
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+2
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
"Хороший игрок всегда стремится быть там, где шайба. А великий игрок - там, где шайба БУДЕТ" (Гретцки)
+1
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+1
Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
Уникальный хоккейный ум. Посмотрите его игры в 80е, 90е. КК87 само собой
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Ответ Николай Володин
Самы великий спортсмен в истории!!!!!!!!!!!!!!
Ну что за бред
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Ответ ColonelKurtz
В хоккее плохо разбираюсь, в каждой новости про рекорды вижу имя Гретцки, причем рекорд всегда у него какой-то астрономический, как в этом случае. Объясните, пожалуйста, из-за чего такая разница, он действительно настолько доминировал, или правила были другие, как, например, с Уилтом Чемберленом из баскета
Доминирование было сумашедшим. К примеру, В отрезке 80-90 , в среднем, привозил второму месту 80 очков.
Одних пкредач у него больше чем у любого гол+пас и т.д. На спорте есть статья, Гретцки хотел забить 1000 , но не добрался и до 900. Почитайте, много вопросов отпадет. А такде будет вызвать разная чушь в виде мантр про не трогали, защитники, вратари и мол играл толтко против деревяшек🤣✌️🤭
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Ответ JuVero
МакДи везде после Гретцки и Лемье, следующие поколения уже будут бить рекорды Грецки, Лемье и Макдевида.
или будут сразу после 99/66/96🤭✌️🤣
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Ответ Splin
или будут сразу после 99/66/96🤭✌️🤣
97*
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
255 очков Уэйна,что-то за гранью понимания.
Читер, не иначе!
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
255 очков Уэйна,что-то за гранью понимания.
Фейк🤣🤣🤣✌️
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Ответ memphis
бред
Бро, я понимаю это чувство когда сказать что-то хочется, но не получается. Но в следующий раз лучше просто промолчи
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Ответ McRothenberg
Правила отличались не сильно. До Грецки все команды играли бей-беги, а Грецки включил игровое мышление. Остальные команды оказались не готовы.
бред
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Ответ Radik_2.0
опытный пользователь знает, что подняв эту тему, можно утонуть в минусах
Ахахаха, настолько заезженный вопрос?
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За прошлые плей-офф и за два раунда нынешнего розыгрыша из кубкаря Драйзайтля конечно выжали все соки и тот уже явно ни тот. И постоянно в тени при всем своем великолепии. Обмен в Детройт наверняка придаст Лене новых эмоций и мотивацию. Нужно спасать
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И практически везде, а первые два места 99 и 66🤭✌️🤭👏💪
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Ребята,а Овечкин сколько?Он вроде за Гретцки гонится.
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Самы великий спортсмен в истории!!!!!!!!!!!!!!
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