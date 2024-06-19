Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ для XXI века. Лишь у Гретцки (10 раз) и Лемье (3) было больше в истории лиги

Коннор Макдэвид набрал 174 очка за сезон с учетом плей-офф.

Капитан « » забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».

С учетом регулярки (132 очка в 76 играх, 32+100) на его счету стало 174 (40+134) очка в 99 играх.

обновил свой же рекорд для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101).

Кроме того, его 174 очка за сезон с учетом плей-офф – повторение лучшего результата для игроков НХЛ за исключением и . В сезоне 1981/82 из «Айлендерс» набрал 174 (81+93) очка в тех же 99 играх.

Больше (175 и более) очков по сумме регулярки и плей-офф набирали только Гретцки (10 раз) и Лемье (3). Рекорд был установлен Гретцки в сезоне-1984/85 – 255 (90+165) баллов в 98 играх за «Эдмонтон».