Назаров о трансферах: «Есть притча-анекдот: женщина забрела в «магазин мужчин», на каждом этаже их качество повышалось. Она поднялась на последний, а там мужчин нет. Нужно ценить то, что предлагают»

Андрей Назаров притчей-анекдотом описал ситуацию с трансферами в КХЛ.

«Настало время переговоров. В КХЛ, насколько мне известно, сейчас самая жаркая трансферная пора, многие игроки по-прежнему без работы, агенты активно ищут им новые варианты для продолжения карьеры.

Знаете, есть такая легендарная притча-анекдот. Одна женщина как-то забрела в «магазин мужчин». Там себе можно было выбрать мужа. На каждом этаже качество мужчин повышалось, но возвращаться на какие-то этажи было нельзя.

Женщина не останавливалась, поднялась на последний, шестой этаж. Но там ей встретилась табличка, что здесь мужчин нет. Этот этаж просто нужен для того, чтобы проверить в очередной раз, что люди не умеют довольствоваться хорошим, им все мало.

Так что всегда нужно ценить то, что тебе предлагают. Если найден хороший вариант с какой-то командой – нужно соглашаться и забирать то, что дают. Иначе не успеешь, как стартует сезон, а ты останешься на улице.

Так, в принципе, не только в хоккее, но и во всей жизни. Особенно в нынешней непростой обстановке», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.