«Эдмонтон» – 3-й финалист Кубка Стэнли в истории НХЛ, отстававший на 10+ очков от зоны плей-офф по ходу сезона

«Эдмонтон» – 3-й финалист в истории НХЛ, отстававший на 10+ очков от зоны плей-офф.

«Ойлерс» вышли в финал Кубка Стэнли, выиграв у «Далласа» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

В ноябре канадский клуб отставал от зоны плей-офф на Западе на 10 очков. В том же месяце «Эдмонтон» отправил в отставку тренера Джея Вудкрофта, которого сменил Крис Кноблаух.

Ранее в истории лиги было только 2 случая, когда клуб с отставанием в 10 или более очков доходил в итоге до финала.

Это были «Торонто» в сезоне-1958/59 (проиграл «Монреалю» в финале со счетом 1-4) и «Сент-Луис» в сезоне-2018/19 (обыграл «Бостон» со счетом 4-3).