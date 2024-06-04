«Эдмонтон» – 3-й финалист Кубка Стэнли в истории НХЛ, отстававший на 10+ очков от зоны плей-офф по ходу сезона

Теги Торонто Кубок Стэнли Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» – 3-й финалист в истории НХЛ, отстававший на 10+ очков от зоны плей-офф.

«Ойлерс» вышли в финал Кубка Стэнли, выиграв у «Далласа» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

В ноябре канадский клуб отставал от зоны плей-офф на Западе на 10 очков. В том же месяце «Эдмонтон» отправил в отставку тренера Джея Вудкрофта, которого сменил Крис Кноблаух.

Ранее в истории лиги было только 2 случая, когда клуб с отставанием в 10 или более очков доходил в итоге до финала.

Это были «Торонто» в сезоне-1958/59 (проиграл «Монреалю» в финале со счетом 1-4) и «Сент-Луис» в сезоне-2018/19 (обыграл «Бостон» со счетом 4-3). 

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Луис по моему в январе того сезона была самой худшей командой в лиге, а потом пошло поехало.
+7
0
+7
Помню тогда похаг писал, мол у бегунка очередной сезон смыт в унитаз)))
+2
0
+2
Ответ Бека Алиханов
Луис по моему в январе того сезона была самой худшей командой в лиге, а потом пошло поехало.
Луис тогда вообще похоронили
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий