Капанен – лидер списка снайперов ЧМ-2024 с 6 голами. Проспект «Монреаля» забил в третьем матче подряд и опередил Бедарда
Оливер Капанен возглавил список снайперов на ЧМ по хоккею.
Сборная Финляндии проиграла команде Австрии (2:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.
20-летний форвард финской команды Оливер Капанен отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи.
Нападающий забил в третьей игре подряд – всего на его счету шесть голов в четырех матчах турнира.
На данный момент Капанен лидирует в гонке снайперов ЧМ-2024, опередив форварда канадской команды Коннора Бедарда, в активе которого пять голов.
Капанен является проспектом «Монреаля».