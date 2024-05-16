Капанен – лидер списка снайперов ЧМ-2024 с 6 голами. Проспект «Монреаля» забил в третьем матче подряд и опередил Бедарда

Теги Монреаль Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Коннор Бедард Оливер Капанен Хоккей

Оливер Капанен возглавил список снайперов на ЧМ по хоккею.

Сборная Финляндии проиграла команде Австрии (2:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

20-летний форвард финской команды Оливер Капанен отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи.

Нападающий забил в третьей игре подряд – всего на его счету шесть голов в четырех матчах турнира.

На данный момент Капанен лидирует в гонке снайперов ЧМ-2024, опередив форварда канадской команды Коннора Бедарда, в активе которого пять голов.

Капанен является проспектом «Монреаля».

1 комментарий
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Честно мало что значит,всё будет решать то как он будет играть в НХЛ,а в таком скоротечном турнире может сложится по разному
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