Капанен – лидер списка снайперов ЧМ-2024 с 6 голами. Проспект «Монреаля» забил в третьем матче подряд и опередил Бедарда

Оливер Капанен возглавил список снайперов на ЧМ по хоккею.

проиграла команде (2:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

20-летний форвард финской команды отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи.

Нападающий забил в третьей игре подряд – всего на его счету шесть голов в четырех матчах турнира.

На данный момент Капанен лидирует в гонке снайперов ЧМ-2024, опередив форварда канадской команды Коннора Бедарда, в активе которого пять голов.

Капанен является проспектом «Монреаля».