Тренер «Эдмонтона» об удалении Фогеле до конца матча: «Не вижу разницы с удалением Беннетта. Бушар сразу же поднялся, их игрок – нет»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон видео НХЛ Сэм Беннетт Уоррен Фогеле Эван Бушар Ээту Луостаринен Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух прокомментировал удаление Уоррена Фогеле до конца матча.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» (1:4, 0-2) во второй игре финала Кубка Стэнли.

В середине первого периода форвард «Ойлерс» Уоррен Фогеле получил большой штраф до конца матча из-за удара колено в колено нападающему «Пантерс» Ээту Луостаринен.

Минутами ранее нападающий «Флориды» Сэм Беннетт был удален на две минуты за подножку – он нанес удар в область колена защитнику «Эдмонтона» Эвану Бушару.

«Не вижу никакой разницы с удалением Сэма Беннетта. Не вижу большой разницы между двумя этими моментами. Бушар сразу же поднялся. Их игрок встал не сразу. Вот что я думаю», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

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