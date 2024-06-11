Тренер «Эдмонтона» об удалении Фогеле до конца матча: «Не вижу разницы с удалением Беннетта. Бушар сразу же поднялся, их игрок – нет»

Крис Кноблаух прокомментировал удаление Уоррена Фогеле до конца матча.

« » уступил «Флориде» (1:4, 0-2) во второй игре финала Кубка Стэнли.

В середине первого периода форвард «Ойлерс» получил большой штраф до конца матча из-за удара колено в колено нападающему «Пантерс» .

Минутами ранее нападающий «Флориды» Сэм Беннетт был удален на две минуты за подножку – он нанес удар в область колена защитнику «Эдмонтона» .

«Не вижу никакой разницы с удалением Сэма Беннетта. Не вижу большой разницы между двумя этими моментами. Бушар сразу же поднялся. Их игрок встал не сразу. Вот что я думаю», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.