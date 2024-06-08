Коффи о результативности Бушара: «Сейчас статистика не имеет значения. Он сам первым скажет вам об этом. «Эдмонтону» нужно выиграть 4 матча»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Пол Коффи Эван Бушар Хоккей

Пол Коффи сказал, что личная статистика не имеет значения для Эвана Бушара.

Защитник «Эдмонтона» набрал 27 (6+21) очков в 18 играх в плей-офф. 

Рекорд НХЛ по очкам за один розыгрыш среди защитников установил Коффи (37 в 18, 12+25, 1985 год, «Эдмонтон»). Сейчас он работает с защитниками в тренерском штабе «Ойлерс». 

Канадский клуб сыграет с «Флоридой» в финале. 

«Сейчас статистика не имеет значения. У него хорошие показатели, но цель сейчас другая. Он сам первым скажет вам об этом. Нужно выиграть 4 матча [в финале], и тогда будет достаточно времени, чтобы поизучать статистику.  

В 1985 году значение имело только то, что мы выиграли Кубок Стэнли. Эван сейчас чувствует то же самое. У нас есть шанс на победу. Важно то, как мы будем двигаться к этой цели», – сказал Коффи. 

1 комментарий
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Надеюсь опыт и подсказки Коффи помогут команде вернуть кубок Стэнли в родную гавань, а именно в Канаду! 🇨🇦
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