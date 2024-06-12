Давыдов о том, что Гусев еще не продлил контракт с «Динамо»: «Ждать у моря погоды тяжело, но никуда не деться. Он выдал такой мощный сезон, что теперь понятно, как он нужен команде»

Виталий Давыдов высказался о контрактной ситуации Никиты Гусева в «Динамо».

– До открытия тренировочных лагерей остается все меньше времени, а лидер «Динамо» все еще не подписан. По последней информации, он затягивает принятие решения до конца июля. Волнуетесь?

– Наверное, как и у всех динамовцев, определенное волнение есть. Гусев выдал такой мощный, лидерский сезон, что теперь понятно, как он нужен нашей команде.

В такой ситуации не остается ничего другого, как ждать. Я так понял, что в июле он будет смотреть, появятся ли какие-то варианты в . И только потом примет решение по и « ».

– Бело-голубые оказываются в сложном положении?

– Ждать у моря погоды всегда тяжело, но никуда не деться.

Уже говорил о том, что для Гусева важно полностью провести предсезонную подготовку с командой, это показал прошлый чемпионат, когда он лидировал и в клубе, и во всей лиге. Но, повторюсь, теперь Никита диктует условия, – сказал трехкратный олимпийский чемпион .