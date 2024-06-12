Давыдов о том, что Гусев еще не продлил контракт с «Динамо»: «Ждать у моря погоды тяжело, но никуда не деться. Он выдал такой мощный сезон, что теперь понятно, как он нужен команде»

Теги Виталий Давыдов НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о контрактной ситуации Никиты Гусева в «Динамо».

– До открытия тренировочных лагерей остается все меньше времени, а лидер «Динамо» Никита Гусев все еще не подписан. По последней информации, он затягивает принятие решения до конца июля. Волнуетесь?

– Наверное, как и у всех динамовцев, определенное волнение есть. Гусев выдал такой мощный, лидерский сезон, что теперь понятно, как он нужен нашей команде.

В такой ситуации не остается ничего другого, как ждать. Я так понял, что в июле он будет смотреть, появятся ли какие-то варианты в НХЛ. И только потом примет решение по КХЛ и «Динамо».

– Бело-голубые оказываются в сложном положении?

– Ждать у моря погоды всегда тяжело, но никуда не деться. 

Уже говорил о том, что для Гусева важно полностью провести предсезонную подготовку с командой, это показал прошлый чемпионат, когда он лидировал и в клубе, и во всей лиге. Но, повторюсь, теперь Никита диктует условия, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий