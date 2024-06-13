Терещенко о Гусеве в НХЛ: «Только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях»

Теги Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Алексей Терещенко оценил возможный переход Никиты Гусева в НХЛ.

– Станет ли отъезд Никиты Гусева в НХЛ потерей для КХЛ?

– Я бы не сказал, что это будет потерей, потому что мне кажется, что для российских болельщиков только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях.

В какой-то степени, конечно, можно сказать, что отъезд Гусева – потеря.

Но, с другой стороны, хорошо, что у ребят из КХЛ есть возможность уезжать и проявлять себя в НХЛ, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий