Терещенко о Гусеве в НХЛ: «Только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях»

Алексей Терещенко оценил возможный переход Никиты Гусева в НХЛ.

– Станет ли отъезд в НХЛ потерей для ?

– Я бы не сказал, что это будет потерей, потому что мне кажется, что для российских болельщиков только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях.

В какой-то степени, конечно, можно сказать, что отъезд Гусева – потеря.

Но, с другой стороны, хорошо, что у ребят из КХЛ есть возможность уезжать и проявлять себя в , – сказал трехкратный чемпион мира .