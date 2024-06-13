Терещенко о Гусеве в НХЛ: «Только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях»
Алексей Терещенко оценил возможный переход Никиты Гусева в НХЛ.
– Станет ли отъезд Никиты Гусева в НХЛ потерей для КХЛ?
– Я бы не сказал, что это будет потерей, потому что мне кажется, что для российских болельщиков только лучше, если больше россиян будет представлять нашу страну за океаном, тем более в нынешних условиях.
В какой-то степени, конечно, можно сказать, что отъезд Гусева – потеря.
Но, с другой стороны, хорошо, что у ребят из КХЛ есть возможность уезжать и проявлять себя в НХЛ, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.