Рябыкин о Шипачеве в минское «Динамо»: «Вопрос в цене. Вадим – не самый бюджетный игрок КХЛ. У «Динамо» за спиной целая страна, шансов потянуть его контракт больше»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Есть информация, что звездный партнер Радулова по первому звену «Ак Барса» обменян в минское « ». Как оцените этот трансфер?

– Еще один интересный и парадоксальный переход. Шипачев – один из самых умных хоккеистов КХЛ, ему не надо бегать быстрее всех, поскольку за него это делает шайба.

На первый взгляд, Минск с его вертикальным хоккеем не совсем подходит Шипачеву – как и Ярославль Радулову.

Но с приходом Вадима «Динамо» способно начать играть глубже и интереснее, тем более что в Беларуси много молодых и быстрых форвардов, которых нужно, что называется, запустить.

Считаю, что ход с Шипачевым может позволить Минску подняться с уже традиционного седьмого-восьмого мест Запада и повоевать в плей-офф.

– Трудно представить союз Шипачева и тренера , который ставит рельсовый хоккей.

– Послушайте, Квартальнов за последние годы изменился.

В Казани и Ярославле он ставил интересный хоккей. Да и не нужно забывать, что именно в ЦСКА Квартальнова тот же Радулов раскрылся наиболее полно.

– Неужели Шипачев не был востребован российскими клубами?

– В той же « » вокруг Шипачева можно строить игру команды – и прежде всего в большинстве.

Это же можно сделать практически во всех командах, которые балансируют на Западе и на Востоке на границе кубковых восьмерок.

На мой взгляд, тут вопрос прежде всего в цене. Шипачев, скажем так, не самый бюджетный игрок КХЛ и не каждая команда способна потянуть его контракт.

У Минска, за спиной которого – целая страна, шансов сделать это больше, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.