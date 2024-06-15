Фридман о том, останется ли Задоров в «Ванкувере»: «Маловероятно, но еще ничего не ясно. Вероятность – менее 50 процентов»

Эллиотт Фридман оценил шансы Никиты Задорова остаться в «Ванкувере».

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари»

«Думаю, в ближайшие дни мы узнаем, есть ли надежда на то, что Задоров останется. Это кажется маловероятным, но мне сказали, что еще ничего не ясно.

Я бы сказал, что вероятность составляет менее 50 процентов», – сказал инсайдер .