Фридман о том, останется ли Задоров в «Ванкувере»: «Маловероятно, но еще ничего не ясно. Вероятность – менее 50 процентов»

Теги Ванкувер НХЛ Никита Задоров Эллиотт Фридман Хоккей

Эллиотт Фридман оценил шансы Никиты Задорова остаться в «Ванкувере».

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Никита Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари»

«Думаю, в ближайшие дни мы узнаем, есть ли надежда на то, что Задоров останется. Это кажется маловероятным, но мне сказали, что еще ничего не ясно.

Я бы сказал, что вероятность составляет менее 50 процентов», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хз, что там касатки надумали) наверное насыпят под 6 лямов Майерсу, а Задорова обменяют куда-нибудь - тогда это будет фиаско))
+2
-1
+1
Ответ Serh08
Хз, что там касатки надумали) наверное насыпят под 6 лямов Майерсу, а Задорова обменяют куда-нибудь - тогда это будет фиаско))
А переплачивать Задорову это не фиаско? Ему предлагали 4,5 млн на 5 лет. Он отказался. 2 года на уровне отыграет, потом спад начнётся. Если ещё у команды игра не пойдёт, то снова обмен в контендер будет просить.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий