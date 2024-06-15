«Ванкувер» сделает Задорову финальное предложение в ближайшее время. Защитник может получить 6 млн долларов в год на рынке

Теги Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

«Ванкувер» сделает финальное предложение Никите Задорову о контракте.

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Никита Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

Ранее говорилось о том, что хоккеист отклонил предложение «Ванкувера» на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

В ближайшее время «Ванкувер» сделает хоккеисту финальное предложение.

Журналист Рик Даливал добавил, что, по мнению специалистов, Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год на рынке свободных агентов.

7 комментариев
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Никита выдал отличный плэй-офф, но..... деньги платят за регулярку
А в регулярке он выдал скромные 6+14 с айстаймом 17,5 минут. Поэтому Ванкувер аккуратен с предложениями.
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Было бы здорово если бы Задоров остался в Ванкувере
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Не понятен смысл уходить из Ванкувера?Команда контендер в ближайшие годы будет претендовать на кубок Стенли.
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В Юте насыпят
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Это его первый и последний большой контракт. Так что вправе требовать по максимуму.
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Ответ iluvatar
Было бы здорово если бы Задоров остался в Ванкувере
Здарово! Было бы здорово, если бы Задоров был здоров и принял здравое решение остаться в Ванкувере за дорого, а не за дрова.
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Ответ TBFTT
Не понятен смысл уходить из Ванкувера?Команда контендер в ближайшие годы будет претендовать на кубок Стенли.
Деньги и только деньги
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