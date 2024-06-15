«Ванкувер» сделает Задорову финальное предложение в ближайшее время. Защитник может получить 6 млн долларов в год на рынке
«Ванкувер» сделает финальное предложение Никите Задорову о контракте.
Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
Никита Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.
Ранее говорилось о том, что хоккеист отклонил предложение «Ванкувера» на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.
В ближайшее время «Ванкувер» сделает хоккеисту финальное предложение.
Журналист Рик Даливал добавил, что, по мнению специалистов, Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год на рынке свободных агентов.
А в регулярке он выдал скромные 6+14 с айстаймом 17,5 минут. Поэтому Ванкувер аккуратен с предложениями.