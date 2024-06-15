«Ванкувер» сделает Задорову финальное предложение в ближайшее время. Защитник может получить 6 млн долларов в год на рынке

«Ванкувер» сделает финальное предложение Никите Задорову о контракте.

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

Ранее говорилось о том, что хоккеист отклонил предложение « » на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

В ближайшее время «Ванкувер» сделает хоккеисту финальное предложение.

Журналист Рик Даливал добавил, что, по мнению специалистов, Задоров может получить 6-летний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год на рынке свободных агентов.